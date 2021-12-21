بني ياس يقتنص «الصقور» في 45 دقيقة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ رأس الخيمة

أقصى بني ياس فريق الإمارات من بطولة كأس رئيس الدولة، عقب الفوز عليه بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين في استاد الإمارات برأس الخيمة، أمس، وجاءت الأهداف الثلاثة في الشوط الثاني عن طريق محمد أبوناموس (هدفان)، ومحمد الحمادي، ليودع «الصقور» البطولة من ملعبهم.

لم يشهد الشوط الأول أي هجمة أو أداء يذكر، مع أفضلية لفريق بني ياس الذي كان الأكثر استحواذاً على الكرة، لكنه فشل في اختراق دفاع الإمارات الذي تكون من خمسة لاعبين، لينجح «الصقور» في الخروج متعادلاً أمام بني ياس في النصف الأول من المباراة، قبل أن ينهار الفريق في الشوط الثاني.

وبدأ بني ياس الشوط الثاني مبكراً بتسجيل الهدف الأول بعد مرور دقيقة واحدة فقط عن طريق محمد أبوناموس، الذي استغل كرة عرضية، ارتقى لها برأسه قبل مدافع الإمارات عبدالله كوري، الذي أخطأ في التغطية.

وبعد 10 دقائق كرر اللاعب نفسه، محمد أبوناموس، هوايته وأحرز الهدف الثاني في الدقيقة 57، بعدما راوغ مدافع الإمارات عبدالله كوري، وسدد كرة فشل حارس الإمارات علي صقر في التعامل معها لتستقر في الشباك، وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أخطأ حارس مرمى الإمارات علي صقر وخط الدفاع مرة أخرى في التعامل معها، ليسجل بني ياس هدفه الثالث عن طريق محمد الحمادي في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بثلاثية نظيفة.

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