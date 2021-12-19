اتحاد الكرة يعيد تشكيل لجنة المنتخبات برئاسة الطاير

المصدر: منصور السندي - دبي

أعلن الاتحاد الإماراتي لكرة القدم على صفحته الرسمية بموقع "تويتر" أن مجلس إدارة الاتحاد اعتمد التشكيل الجديد للجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية برئاسة حميد الطاير، وسويدان سعيد النابودة نائباً لرئيس اللجنة، وعضوية كلا من عبد الله سالم بن طوق، وأحمد عبدالرحمن الطنيجي، ومطر محمود الحوسني، وميشيل سلفادو مستشارا للجنة.

يذكر أن اتحاد كرة القدم كان قد قبل استقالة اللجنة السابقة برئاسة يوسف حسين السهلاوي في أعقاب تراجع نتائج المنتخب الوطني التي كان آخرها خروجه من كأس العرب 2021 من الدور ربع النهائي.

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