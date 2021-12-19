حلة جديدة في سباق اليوبيل الفضي لكأس آل مكتوم للتجديف

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تشهد قناة دبي المائية في منطقة الجداف في دبي عصر الجمعة المقبل تظاهرة رياضية بحرية تراثية كبيرة مع انطلاق السباق الأغلى في موسم بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً، سباق كأس آل مكتوم. ويحمل الحدث المرتقب أهمية خاصة كونه يمثل النسخة الخامسة والعشرين والتي تشكل سباق اليوبيل الفضي، ما يرفع من حماس المنافسة الكبيرة والتي رأت النور للمرة الأولى عام 1998 بعد موسم واحد من إشهار هذه الفئة بفكرة ودعم من المغفور له الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، طيب الله ثراه، موسم 1996-1997.

ولأن نسخة هذا الموسم 2021-2022 عنوانها «اليوبيل الفضي»، ستحمل التظاهرة المرتقبة الجديد المتمثلة في الحلة الجديدة للكأس الغالية والتي ستتألف هذا الموسم من «شوطين»: الأول سيجمع بين القوارب النخبة في موسم بطولة دبي 2021-2022 والتي شاركت بالجولتين الأولى والثانية، حيث تأهل للمشاركة في الكأس الغالية أصحاب المراكز من الأول حتى العشرين في الترتيب العام.

أما الشوط الثاني (المفتوح) فسوف يشهد مشاركة قوارب فرق المؤسسات الوطنية ومن دول مجلس التعاون الخليجي، وتحديداً من مملكة البحرين وسلطنة عمان، حيث سيكون الصراع على أشده لانتزاع أول لقب للكأس الغالية ضمن الفئة المستحدثة والتي أقرت هذا الموسم للمرة الأولى، وحققت نجاحاً لافتاً في سباق الجولة الثانية من بطولة دبي2021-2022.

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