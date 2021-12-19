المرزوقي والحمادي يحققان رقمين جديدين للإمارات في بطولة العالم للسباحة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ أبوظبي

حقق سباحا المنتخب الوطني أحمد المرزوقي ومحمد الحمادي، رقمي دولة جديدين بمشاركاتهما في بطولة العالم للسباحة بالمجرى القصير (أبوظبي 2021)، إذ نجح المرزوقي (أصغر سباحي المنتخب الوطني) في تحقيق زمن 29.44 ثانية في سباق 50 متر ظهر مرحلة 15 سنة، ليتخطى الرقم السابق 29.79 ثانية، بينما تمكن الحمادي من تحقيق رقم جديد في سباق 200 متر صدر بتحقيق زمن 2:33.44 دقيقة، بينما كان الرقم السابق 2.33.99 دقيقة، لينهي السباحان مشاركتهما في البطولة بتحقيق هدف جديد لهما قبل خوض منافسات البطولة الخليجية في الكويت الشهر المقبل.

ويعتبر السباحان المرزوقي والحمادي نتاج مشروع «نجوم المستقبل» أبوظبي 2021، الذي بدأ مطلع العام الجاري بدعم وإشراف من مجلس أبوظبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد الإمارات للسباحة لإعداد سباحين مميزين للمشاركة في بطولة العالم الحالية والاستمرار في فترة إعدادهم حتى ما بعد البطولة بقيادة فنية للمدرب صالح القبيسي، وإشراف فني من المدرب الأسترالي جون ستاتيش.

من جانبه أشاد مدرب المنتخب وبرنامج نجوم المستقبل صالح القبيسي، بنتائج السباحين في البطولة والتحسن الكبير في الأرقام والمستوى رغم ارتفاع الحمل التدريبي لكل السباحين. وأكد القبيسي أن الخطوة المقبلة هي التواجد بقوة في البطولة الخليجية والاستعداد لمشاركة عدد من السباحين في بطولة آسيا مارس المقبل.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «يشارك كل السباحين في بطولة العالم وهم وسط فترة إعداد، وبالتالي فإن الحمل التدريبي مرتفع، ولم نهبط بمستوى قوة التدريبات. بطولة العالم تسمح بسباقين فقط لكل سباح، وكل السباحين الإماراتيين مروا برهبة السباق الأول وأثر عليهم قليلاً قبل تحقيق ثلاثة أرقام دولة جديدة في السباق الثاني لكل من سالم غالب وأحمد المرزوقي ومحمد الحمادي. بالتأكيد سعداء بالتجربة وستصقل خبرة السباحين والسباحات في المشاركات المقبلة».

على جانب آخر تنطلق اليوم منافسات الغطس العالي، والتي تقام على منصة تم إنشاؤها خصيصاً لبطولة للسباحة في أبوظبي، يبلغ ارتفاعها 27 متراً، وتمكن أهمية هذه المنافسات المصاحبة لبطولة العالم للسباحة كونها واحدة من المحطات التأهيلية المهمة لبطولة العالم للغطس العالي العام المقبل، وهي تشهد مشاركة 52 سباحاً من الجنسين من 20 دولة.

وتقام اليوم التصفيات التأهيلية للرجال للغطس من ارتفاع 27 متراً، وللسيدات للغطس من ارتفاع 20 متراً، على أن يقام يوم غدٍ الدور نصف النهائي، والنهائي وتتويج الأبطال.

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