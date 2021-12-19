«محاربو الصحراء» أبطال كأس العرب

المصدر: الدوحة ■ رويترز

أحرز منتخب الجزائر الملقب بـ«محاربو الصحراء» لقب كأس العرب لكرة القدم لأول مرة في تاريخه، بعد الفوز 2-صفر على تونس، بعد وقت إضافي في قمة مغاربية مثيرة وعنيفة أمام أكثر من 60 ألف متفرج في استاد البيت بالخور أمس.

وافتتح البديل أمير سعيود التسجيل بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 99، بعد تمريرة من بغداد بونجاح.

وأضاف المخضرم ياسين براهيمي الهدف الثاني في نهاية الوقت المحتسب بدل الضائع للوقت الإضافي، بعدما استفاد من خروج حارس تونس معز حسن من مرماه للمشاركة في ركلة ركنية لترتد الكرة إلى اللاعب الجزائري الذي انطلق من قبل منتصف الملعب نحو المرمى الخالي.

وأقيمت المباراة في اليوم الوطني لقطر، وهو اليوم ذاته الذي سيشهد نهائي كأس العالم 2022 بعد عام واحد، وتحت أنظار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي (الفيفا).

واحتلت قطر المركز الثالث، بعد التفوق بركلات الترجيح على مصر وعقب التعادل دون أهداف في استاد 974. وفاز الجزائري ياسين براهيمي بجائزة الحذاء الذهبي لأفضل لاعب في كأس العرب لكرة القدم، بعدما قاد بلاده لحصد اللقب.

وحصل يوسف بلايلي لاعب الجزائر على جائزة الحذاء الفضي لثاني أفضل لاعب، بينما نال أكرم عفيف لاعب منتخب قطر جائزة ثالث أفضل لاعب.

وحصل التونسي سيف الدين الجزيري على لقب هداف البطولة برصيد أربعة أهداف، بينما نال الجزائري رايس مبولحي جائزة أفضل حارس.

وبدأت المباراة بإيقاع سريع، ومع الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني، انفرد الجزيري بمرمى الجزائر قبل أن يسدد خارج المرمى، ليلجأ الفريقان إلى وقت إضافي. ومرر بونجاح بكعب القدم إلى سعيود خارج منطقة الجزاء، وأطلق اللاعب البديل هذه المرة تسديدة هائلة بقدمه اليسرى في شباك حارس تونس.

وحاولت تونس إدراك التعادل في الدقائق المتبقية من الوقت المتبقي، وسدد المهاجم البديل فراس بلعربي كرة قوية من حافة منطقة الجزاء بجوار القائم في الدقيقة 111. لكن بعد تقدم كل لاعبي تونس والحارس حسن نحو منطقة الجزاء في آخر ركلة ركنية، وصلت الكرة إلى براهيمي، الذي وجد نفسه منفرداً بالمرمى الخالي من منتصف الملعب وتقدم حتى سجل الهدف الثاني.

مشوار تتويج الجزائر

دور المجموعات:

■ في أول ديسمبر: فازت 4-صفر على السودان، بفضل ثنائية بغداد بونجاح وهدف من جمال بلعمري وآخر من هلال سوداني في استاد أحمد بن علي.

■ في 4 ديسمبر: فازت 2-صفر على لبنان بفضل هدفي ياسين براهيمي والطيب مزياني في استاد الجنوب.

■ في 7 ديسمبر: تعادلت 1-1 مع مصر بهدف محمد توجاي في استاد الجنوب.

(احتلت المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد سبع نقاط من ثلاث مباريات وبفارق سجل اللعب النظيف فقط خلف مصر).

دور الثمانية:

■ في 11 ديسمبر: فازت 5-3 بركلات الترجيح على المغرب بعد التعادل 2-2 في الوقت الأصلي ثم الإضافي، وسجلت حينها بواسطة براهيمي وبلايلي في استاد الثمامة.

قبل النهائي:

■ في 15 ديسمبر: فازت 2-1 على قطر صاحبة الأرض، بفضل هدف من جمال بلعمري وآخر قاتل من بلايلي في الدقيقة 17 من الوقت بدل الضائع في استاد الثمامة.

النهائي:

■ في 18 ديسمبر: فازت 2-صفر على تونس بعد وقت إضافي، بفضل هدف أمير سعيود في الدقيقة 99 وآخر من براهيمي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع في استاد البيت.

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