"هاتريك" أخطاء دفاعية للعين أمام الوصل في أول غياب لمرياح

المصدر: معاذ كمبال - العين

اهتزت شباك فريق العين ثلاث مرات خلال مواجهة الوصل التي تعادل فيها "الزعيم" بنتيجة 3-3 ضمن ذهاب الدور ربع النهائي لكأس رابطة المحترفين لكرة القدم في أول غياب للمدافع التونسي ياسين مرياح الذي انتهى موسمه مع الفريق، بعد إصابة بقطع في اربطة الركبة خلال مشاركته مع منتخب بلاده أمام مصر في نصف نهائي البطولة العربية.

وظهر تأثير غياب المدافع التونسي واضحاً في الخط الخلفي، إذ أن الأهداف الثلاثة جاءت بسبب أخطاء دفاعية واضحة دقت ناقوس الخطر وأظهرت حاجة الفريق لضرورة التعاقد مع مدافع.

وكان مرياح قد أعطى دفاع "الزعيم" الصلابة الدفاعية التي كان يحتاجها مما انعكس ذلك في احتلال الفريق لصدارة الدوري.

وتضاعفت معاناة فريق العين في الجانب الدفاعي، بإصابة المدافع كوامي اتون خلال لقاء الأمس، إذ جرى تغير اللاعب بصورة اضطرارية في منتصف الشوط الثاني، وكان اللاعب طرفاً اساسياً في وظيفة قلب الدفاع إلى جوار التونسي ياسين مرياح.

وسجل أهداف العين كل من لابا كودجو (19 و32) وكايو كانيدو (46)، فيما جاءت أهداف الوصل بواسطة ميشيل اروخو (5 و43 و93).

وستتجدد المواجهة بين الفريقين يوم الرابع من يناير المقبل على في زعبيل.

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