منتخب الشباب يواجه ألمانيا في ختام «البطولة الدولية»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

يواجه المنتخب الوطني للشباب نظيره الألماني، اليوم، على استاد شفاييم في الثانية مساءً، بينما يلتقي منتخب روسيا مع منتخب إسرائيل على استاد نتانيا الساعة الثالثة مساءً، وذلك ضمن مباريات الجولة الثالثة والختامية للبطولة الشتوية الدولية المقامة في إسرائيل.

وكان أبيض الشباب قد خاض مباراتيه في الجولتين الأولى والثانية للبطولة أمام منتخبي إسرائيل وروسيا، وخسرهما بنتيجتي (1 - 4 ) و(2 – 3) على التوالي.

وقال مدير المنتخب بدر أحمد الحمادي في تصريحات صحافية: «إن المشاركة في البطولة تتيح لنا تجربة جميع اللاعبين الذين سبق لهم التدريب ولعب مباريات ودية مع المنتخب خلال المعسكرات التي أقيمت أخيراً، واللاعبين المنضمين حديثاً وموجودين معنا في هذه البطولة، وأن الجهاز الفني للمنتخب مهتم بمتابعة مسابقات تحت 18 عاماً لاكتشاف المزيد من اللاعبين المميّزين وتجربتهم خلال المباريات الدولية».

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