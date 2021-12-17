العربي يختبر صدارته أمام الرمس في دوري «الأولى»

المصدر: محمد فاضل ■ أم القيوين

يختبر فريق العربي صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم عندما يحل ضيفاً ثقيلاً على فريق الرمس عند الساعة 16:40 من مساء اليوم في الجولة الـ11.

ويتطلع العربي الذي يتصدر دوري «الهواة» برصيد 25 نقطة، إلى تحقيق الفوز والتعرف الى قدراته قبل خوض المواجهة المرتقبة مع اتحاد كلباء في دور الـ16 لكأس رئيس الدولة، فيما يحتل الرمس المركز العاشر بتسع نقاط.

وفي الجولة نفسها، يستضيف البطائح فريق حتا في مباراة مهمة للفريقين يتطلع خلالها الطرفان لاستعادة نغمة الانتصارات التي غابت عنهما في الجولة الماضية، وتعزيز حظوظهما بالمنافسة على الصعود، إذ يبلغ رصيد البطائح الخامس 20 نقطة، وحتا (17 نقطة) في المركز السادس، وسيقود فوز أي منهما إلى الاقتراب من فرق الصدارة قبل أربع جولات من ختام مرحلة الذهاب.

ويلعب الذيد (9 نقاط) مع مسافي (5 نقاط) مباراتهما في ملعب الأول وعينهما على تحقيق الفوز، بعد غيابه عنهما في آخر أربع جولات.

ويلعب الحمرية (22 نقطة) مع صاحب المركز الأخير فريق ستي بنقطتين وعينه على فوز مهم يبقيه مع أصحاب المراكز الثلاثة الأولى ويقوده إلى مركز الوصيف مؤقتاً بانتظار بقية مباريات الجولة التي تقام غداً، وستجمع دبا الفجيرة مع الجزيرة الحمراء، والتعاون مع دبا الحصن، والفجيرة مع «جلف إف سي»، بينما يتطلع فريق ستي لتحقيق أول انتصارات الموسم.

ترتيب الصدارة في دوري الأولى

العربي: 25 نقطة.

دبا الفجيرة: 24 نقطة.

الحمرية: 22 نقطة.

دبا الحصن: 20 نقطة.

البطائح: 20 نقطة.

حتا: 17 نقطة.

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