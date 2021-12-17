قمة الوصل في الكأس تعيد العين إلى ملعبه بعد توقف 40 يوماً

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

تعيد مواجهة ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين اليوم، العين إلى اللعب على أرضه في استاد هزاع بن زايد، حين يواجه الوصل، بعد غياب عن المباريات الرسمية دام 40 يوماً بسبب التوقف الدولي. وتقام المباراة الساعة 8:15 مساء، وتشكل اختباراً حقيقياً للعين، الراغب في الفوز بنتيجة كبيرة تجنباً لمفاجآت الإياب. ويفتقد العين خدمات مدافعه المتميز التونسي ياسين مرياح بسبب الإصابة التي تعرض لها في كأس العرب، لكن الفريق خاض ثلاث مباريات ودية في الفترة السابقة لبلوغ الجاهزية المطلوبة. في المقابل، ستكون المواجهة عاطفية لنجم العين السابق محمد عبدالرحمن (عجب)، الذي يخوض أول مباراة على ملعب العين منذ انضمامه إلى الوصل.

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