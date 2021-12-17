الجزيرة يحرم كلباء فرحة الفوز في لقاء «الأهداف الستة»

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

تعادل اتحاد كلباء والجزيرة، أمس، بثلاثة أهداف لكل منهما، في المباراة التي أقيمت ضمن ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، على أن يلتقي الفريقان في الثالث من يناير المقبل في مباراة الإياب، حيث سيحتاج الجزيرة الفوز بأي نتيجة أو التعادل بأقل من (3-3) للتأهل لنصف النهائي.

وفشل كلباء في الحفاظ على تقدمه، بعد هدف حبيب الفردان من خطأ مشترك بين لاعبي الجزيرة خليفة الحمادي ومحمد العطاس، ليخطف الكرة ويسجل في الدقيقة 18، إذ سجل الجزيرة التعادل بعدها بدقائق (26)، عن طريق تسديدة للبرازيلي جواو فيكتور.

بعدها تقدم الجزيرة عن طريق الفرنسي عبدولاي مستفيداً من مناولة زايد العامري (41)، ولم تمر سوى دقيقة واحدة حتى تمكن كلباء من تسجيل التعادل من خلال كرة رأسية للغيني عثمان كمارا (42). وعاد فيكتور ليسجل الثاني له، والثالث للجزيرة في الدقيقة 48، لكن كلباء رفض الهزيمة وتعادل من خلال ركلة جزاء نفذها التوغولي مالابا (72).

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