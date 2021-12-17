التونسي مرياح يغيب عن العين لفترة طويلة بسبب «الرباط الصليبي»

المصدر: معاذ كمبال ■ العين

أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم بصورة رسمية أمس أن المدافع ياسين مرياح المحترف في صفوف فريق العين تعرض لإصابة قوية في الأربطة المتقاطعة خلال مباراة تونس أمام مصر أمس في نصف نهائي كأس العرب لكرة القدم، بينما قال مشرف فريق العين، عبدالله علي إن التقارير الطبية الأولية التي وصلت النادي، من الاتحاد التونسي، تؤكد إصابة مرياح في الرباط الصليبي، موضحاً للموقع الألكتروني لنادي العين أنه أجرى مساء أول من أمس اتصالاً هاتفياً للاطمئنان على اللاعب.

وتمنى الاتحاد التونسي في بيان عبر حسابه في «تويتر» الشفاء والعودة سريعاً إلى الميادين للاعب. وأشار من جانبه، عبدالله علي إلى أن البحث عن لاعب بديل سابق لأوانه، وأن ذلك رهن بتقرير فني مرتقب للجهاز الفني، بينما أوضح أن اللاعب سيعود خلال الأيام المقبلة لمباشرة العلاج. وأسهم مرياح في قوة دفاع تونس ما قاده إلى بلوغ نهائي كأس العرب، حيث يلاقي الجزائر غداً.

ويعد مرياح من أبرز نقاط قوة دفاع العين، ما يفسر أن الفريق هو الثاني أقوى دفاعيا في الدوري باستقبال شباكه ثمانية أهداف فقط.

ومن المرتقب أن تطول فترة غياب مرياح عن الملاعب لبضعة أشهر بسبب شدة الإصابة.

• مرياح تعرض لـ«قطع في الأربطة المتقاطعة» خلال لقاء مصر بكأس العرب.

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