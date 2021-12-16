هجوم الوحدة يقلق النصر في كأس الرابطة

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

يستضيف فريق النصر اليوم الوحدة على استاد آل مكتوم الساعة 20:15 مساءً في ذهاب ربع نهائي كأس رابطة المحترفين، حيث تُقام هذه المرحلة بنظام الذهاب والإياب. ويشكل الهجوم القوي لفريق الوحدة في المباريات الأخيرة مصدر قلق لمدرب النصر، الأرجنتيني دياز، الذي اعترف بصعوبة المواجهة، وقال في المؤتمر الصحافي إن العميد سيكون جاهزاً للتعامل مع القوة التي يشكلها فريق الوحدة بقيادة المخضرم إسماعيل مطر.

وهذه واحدة من سلسلة مباريات صعبة للنصر، إذ يلتقي الوحدة مرتين بعد ذلك في إياب الكأس، وفي دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه العين في كأس رئيس الدولة وفي الدوري.

وكان النصر لعب نهائي النسخة الماضية للكأس وخسرها أمام شباب الأهلي، ويعاني غياب الجزائري مهدي عبيد للإصابة، بينما يتمتع الوحدة بجاهزية أغلب اللاعبين.

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