"العالمية القابضة" و"أبوظبي الرياضي" يوقعان اتفاقية رعاية طواف الإمارات

المصدر: وام

وقعت الشركة العالمية القابضة ومقرها أبوظبي مع مجلس أبوظبي الرياضي اليوم اتفاقية رعاية طواف الامارات للدراجات الهوائية لمدة ثلاث سنوات ابتداء من موسم 2022 الى2024. ويعد طواف الإمارات سباق الجولة العالمية الوحيد في منطقة الشرق الأوسط، حيث يعبر المسار خمس إمارات من الإمارات السبع ابتداءً من أبوظبي مروراً بدبي وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة وتستضيف جميعها بعضًا من أفضل الدراجين من جميع أنحاء العالم.

وقال عارف حمد العواني، الأمين العام لـ "مجلس أبوظبي الرياضي": "إن رعاية الشركة العالمية القابضة لجولة طواف الإمارات للسنوات الثلاث المقبلة هي مساهمة مهمة في التقويم الرياضي المتنامي في الدولة.

وأوضح أن الحدث يجلب أفضل راكبي الدراجات من جميع أنحاء العالم والذين يقدمون رؤية عن قرب للأداء العالي ويعملون كنماذج رائعة للجيل القادم ".

وستكون الشركة العالمية القابضة الراعي الرسمي للسباقات للمواسم الثلاثة القادمة. وتعد هذه هي الشراكة الثانية بين الشركة العالمية القابضة ومجلس أبوظبي الرياضي بعد رعاية فريق أبوظبي للكريكت مطلع هذا العام.

ومن جانبه قال سيد بصر شعيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة العالمية القابضة:..نحن فخورون بأن نكون جزءًا من لحظة مهمة في التقويم الدولي لسباق الدراجات الهوائية. بلا شك تعد جولة الإمارات العربية المتحدة دليلاً آخر على قدرة الدولة المتميزة على استضافة الأحداث الدولية الكبرى، ونتمنى للمنظمين والمشاركين وعشاق ركوب الدراجات الهوائية النجاح والمتعة ". وسيتم الإعلان عن المسار الرسمي للنسخة الرابعة من جولة طواف الإمارات العربية المتحدة، من قبل منظمي سباق طواف الإمارات، مجلس أبوظبي الرياضي، في يناير 2022.

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