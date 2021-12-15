منتخب الإمارات يدشن تصفيات كأس العالم "الإلكترونية" غداً

المصدر: الإمارات اليوم

يفتتح منتخب كرة القدم الإلكترونية غدا مشاركته في الجولة الأولى من مرحلة التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم للكرة الإلكترونية للبلاي ستيشن 2022، حيث يلعب في مجموعة الشرق الأوسط وإفريقيا التي تضم منتخبات السعودية وقطر والكويت وجنوب أفريقيا. ويمثل المنتخب راشد الزعابي وأحمد السويدي وسالم الحمادي، ومحمود الكربي مديراً إدارياً للمنتخب.

ويخوض المنتخب مباراته الأولى أمام السعودية الساعة 7:00 مساء بتوقيت الإمارات، وفي الثانية أمام منتخب جنوب أفريقيا الساعة 7:55 مساءً، ويلعب المباراة الثالثة أمام منتخب قطر الساعة 8:50 مساءً. ويختتم مبارياته في الجولة الأولى الجمعة، حين يخوض مباراة واحدة أمام الكويت الساعة 7:55 مساءً. ويٌقام نظام مباريات التصفيات المؤهلة على أربع جولات، ويتأهل المنتخبان الأول والثاني إلى بطولة كأس العالم.

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