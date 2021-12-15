«الشارقة للتعليم» ينظم بطولة الشطرنج 28 ديسمبر

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

يطلق مجلس الشارقة للتعليم في الفترة من الثامن إلى 19 الجاري بطولة الشطرنج 2021، التي تنظم بمشاركة 30 متسابقاً من طلبة المدارس الحكومية والخاصة، التي تعد من أقوى البطولات الرياضية في مجال الشطرنج بين طلبة المدارس في إمارة الشارقة.

وقال بيان صحافي: «سيشارك في تنفيذ البطولة مع مجلس الشارقة للتعليم كل من مجلس الشارقة الرياضي، ونادي الشارقة للشطرنج، وستقام في مركز الزاهية التجاري، وستعمل على تحقيق الأهداف الرياضية التي تتلاقى مع مثيلاتها في الجانب التربوي».

من جانبه، أكد الأمين العام لمجلس الشارقة للتعليم، محمد الملا، أن «البطولة تسهم في اكتشاف الطلبة الموهوبين في مجال لعبة الشطرنج ورعايتهم في تطوير مهاراتهم وتوجيه الطلبة الموهوبين للمشاركة في نادي الشارقة للشطرنج».

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