«سباق الخمسين» يدشن اليوم النسخة الـ 6 لبطولة السلم للدراجات

المصدر: سيد مصطفى ■ دبي

تنطلق، اليوم، النسخة السادسة لبطولة السلم للدراجات الهوائية، التي تقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وينظمها مكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم - للمشتريات والتمويل، بإقامة سباق الهواة الإماراتيين (الرجال)، والذي اعتمدت اللجنة المنظمة تسميته بـ«سباق الخمسين» ضمن احتفالات الدولة، بعيد الاتحاد الخمسين.

وأكدت اللجنة المنظمة في بيان صحافي اكتمال كل الترتيبات من أجل السباق الذي يمتد لمسافة 150 كلم، إذ سيتم فتح باب التسجيل للمشاركين المعتمدين بداية من العاشرة صباحاً في قرية السلم بمدينة دبي العالمية للقدرة، والتي تستضيف المنافسات لاستلام الشرائح والأرقام الخاصة، ثم يتم عقد الاجتماع الفني لشرح المسار والشروط الخاصة بالسباق، تمهيداً للانطلاقة عند الساعة الـ1:30 ظهراً.

وأكدت اللجنة المنظمة أهمية تطبيق جميع معايير السلامة والأمن من خلال التعاون مع الجهات الحكومية من شركاء النجاح للحدث، مثل: القيادة العامة لشرطة دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف وغيرها، إلى جانب التأكيد على شرط حصول المشاركين على لقاحي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، كما سيتم إجراء فحوص المنشطات في جميع السباقات.

وكشفت عن أنه سيتم تطبيق جميع قوانين الاتحاد الدولي في السباقات، مع تحديد جميع الشروط اللازمة لضمان الشفافية وتساوي الفرص لجميع المشاركين. وقامت اللجنة بإكمال إجراءات الفحص على مسار السباق، وتحديد نقاط توزيع المياه، وإجراءات المتابعة من الفرق العاملة، والرصد من الحكام والمشرفين على المنافسات.

وسيكون هذا السباق الأول ضمن ثمانية سباقات رئيسة تقام هذا الموسم في بطولة السلم، التي تعد الأكبر والأغلى في العالم من نوعها لسباقات الهواة، إذ يتبعه في 23 الجاري سباق عام الخمسين الصحراوي، ويقام في التاسع من يناير المقبل سباق حتّا-إكسبو النخبة للرجال، وهو أحدث سباق على روزنامة البطولة، ثم اليوبيل الذهبي 18 يناير المقبل، وسباق عام الخمسين للهواة الإماراتيات في 26 من الشهر نفسه، ثم سباق عام الخمسين الصحراوي للإماراتيين والمقيمين من الرجال في الثالث من فبراير المقبل، ثم سباق عام الخمسين للهواة الإماراتيين الرجال في 13 فبراير المقبل، على أن يكون الختام بسباق النخبة سيدات يوم 14 من الشهر ذاته.

• 8 سباقات معتمدة في بطولة السلم للموسم الجاري، وستقام بين الفترة من 15 الجاري إلى 14 فبراير المقبل.

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