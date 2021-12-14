رونالدو وميسي ومبابي يتصدرون جائزة أفضل لاعب في «دبي غلوب سوكر»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تصدّر كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وكيليان مبابي وروبرت ليفاندوفسكي ولوسي برونز وأليكسيا بوتيلاس قائمة المرشحين النهائيين لجوائز دبي غلوب سوكر 2021، حيث سيتم تنظيم جلسة النجوم ضمن مؤتمر دبي الرياضي الدولي، والإعلان عن الفائزين بالجوائز خلال حفل سيقام في فندق أرماني بمنطقة برج خليفة، مساء يوم 27 الجاري.

وقال بيان صحافي: «صوّت المشجعون لنجوم كرة القدم المفضلين لديهم، حيث تم تأهلّهم مباشرة إلى المرحلة الثانية من التصويت، في حين سيتم الإعلان عن جائزة أفضل مسيرة لاعب خلال أمسية الحدث، كما تم انطلاق المرحلة الثانية من التصويت للجمهور للإدلاء بأصواتهم، وتحديد الفائز في كل فئة من جوائز دبي غلوب سوكر 2021».

وجاء في البيان: «بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ستحتفل جوائز دبي غلوب سوكر هذا العام بصناعة كرة القدم، وعودة أنشطة كرة القدم في جميع أنحاء العالم، كما سيحضر مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل جوائز دبي غلوب سوكر، نخبة من أبرز وأكبر النجوم العالميين في كرة القدم».

وتم تأكيد أسماء المرشحين النهائيين لأكثر الفئات المنتظرة - جائزة أفضل لاعب في العام - التي يتنافس فيها كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي وروبرت ليفاندوفسكي، إلى جانب أسماء شهيرة، مثل كيليان مبابي وكريم بنزيما ومحمد صلاح.

أما في عالم كرة القدم النسائية، فقد ضمت جائزة أفضل فريق سيدات في العام خمسة فرق في التصفيات النهائية، هي: برشلونة وبايرن ميونيخ وتشيلسي ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان. وتتنافس كل من لاعبة مانشستر سيتي وإنجلترا والفائزة عام 2019 لوسي برونز ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعبة في العام، إلى جانب جينيفر هيرموسو وسامانثا كير وليك مارتينز وأليكس مورغان وأليكسيا بوتيلاس.

وفي فئة جائزة أفضل نادٍ في العام، بات المرشحون الخمسة بعد انتهاء مرحلة التصويت الأولى، كلاً من: الأهلي والهلال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وفلامنغو ومانشستر سيتي. وستتيح الجولة الثانية من التصويت للجماهير المساعدة في اختيار الفائزين بجوائز هذا العام عبر الموقع vote.globesoccer.com وينتهي في 20 الجاري.

وسيتم اختيار الفائزين من قبل الجمهور ولجنة تحكيم دولية من المدربين الرياضيين والمديرين ورؤساء الأندية.

• الأهلي والهلال وأتلتيكو مدريد وتشيلسي وفلامنغو ومانشستر سيتي تتنافس على جائزة أفضل نادٍ.

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