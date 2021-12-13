تعرف إلى موقف عبدالعزيز العنبري من تدريب منتخب الإمارات

المصدر: منصور السندي - دبي

علمت "الإمارات اليوم" أنه خلافا لكل ماتم تداوله من أنباء في الساحة الرياضية فإن المدرب عبد العزيز العنبري ليس ضمن المرشحين لقيادة المنتخب الوطني لكرة القدم حتى هذه اللحظة ولم تتم مفاتحته في الموضوع.

وكان مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم اليوم قد عقد اجتماعه الطارئ اليوم الأثنين برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الاتحاد وبمشاركة الأعضاء، حيث تم الاطلاع على التقرير الخاص بمشاركة منتخبنا الوطني الأول في بطولة كاس العرب فيفا 2021 .

ووافق مجلس الإدارة على اعتذار يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس الاتحاد رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية عن رئاسة اللجنة واعتذار الأعضاء، وتفويض رئيس الاتحاد بتشكيل لجنة جديدة وتكليفها بالنظر بالتقارير الفنية والادارية الخاصة بالمنتخب ورفع التوصيات اللازمة، ولم يتطرق الأجتماع إلى مصير المدير الفني للمنتخب فان مارفيك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news