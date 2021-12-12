عبدالرؤوف عمر: «أولمبي الصالات» نتاج «دوري الرديف».. ومكاسب عديدة للمعسكر الحالي

المصدر: محمد فاضل ■ الشارقة

أعلنت اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات عن إلغاء المباراتين الوديتين مع المنتخب المغربي بسبب اعتذار الأخير عن عدم إمكانية السفر بسبب ظروف الجائحة. وكشف مدرب المنتخب الأولمبي عبدالرؤوف عمر أنه «سيتم خوض مباراتين وديتين مع فريق رديف دبا الحصن بمواعيد سيتم اعتمادها لاحقاً».

وقال لـ«الإمارات اليوم»: نقدر ظروف المنتخب المغربي، والمعسكر الحالي للمنتخب الأولمبي مستمر بحسب الخطة المعتمدة، وستكون لنا تجارب إعداد أخرى في المستقبل القريب، وهنالك منتخبات أخرى أبدت استعدادها لمواجهة منتخبنا قريباً وسعداء بذلك في الجهاز الفني.

وقال المدرب إن «المنتخب الحالي هو نتاج دوري الرديف، وسيكون له شأن كبير في المستقبل». وأوضح: تنظيم دوري الرديف حقق فائدة كبيرة للمنتخب، كون غالبية لاعبيه من فرق هذه المسابقة التي تعتبر مستقبل كرة الصالات في الإمارات.وأضاف: المعسكر الحالي الذي تم تدشينه في صالة نادي البطائح مهم جداً وسيعود على اللاعبين بمكاسب عدة، من الممكن أن تدعم تطور كرة الصالات في الإمارات. وتابع: المنتخب الحالي حديث التكوين، ولم يخض مباريات دولية قوية، لذلك نعول كثيراً على المعسكر الحالي.

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