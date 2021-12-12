خورفكان ينتزع الفوز في الجولة الثالثة لـ «دوري سلة الكراسي المتحركة»

المصدر: خورفكان ■ الإمارات اليوم

حقق نادي خورفكان فوزاً مهماً، ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري كرة السلة للكراسي المتحركة لموسم 2021-2022، وذلك خلال استضافته على ميدانه، نادي دبي لأصحاب الهمم. وانتهت نتيجة اللقاء، الذي أقيم أول من أمس، بفوز خورفكان بنتيجة 68-64 في لقاء اتسم بالنديَّة الكبيرة منذ اللحظات الأولى وحتى الثواني الأخيرة. وانتهت الأشواط الأربعة للمباراة بواقع 18-10 للفترة الأولى، ثم 34-33 للثانية، قبل أن تشهد الفترة الثالثة استمرار تفوق خورفكان 51-50، وأخيراً واصل خورفكان تقدمه وحسم النتيجة في الفترة الرابعة بواقع 68-64. وشهدت المباراة ندية كبيرة بين الفريقين، الأمر الذي جعل النتيجة تنتهي بتفوق خورفكان بفارق أربع نقاط فقط.

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