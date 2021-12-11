دبا الفجيرة يسحق «جلف إف سي» 8-2.. ويتصدر دوري الأولى

المصدر: محمد فاضل ■ دبي

تصدر دبا الفجيرة ترتيب دوري الدرجة الأولى بفوزه الكبير على ضيفه «جلف إف سي» 8-2، ضمن منافسات الجولة العاشرة، ليرفع رصيده إلى 24 نقطة متفوقاً على العربي بفارق نقطتين، وسجل أهداف دبا الفجيرة عامر عمر في الدقيقتين (8 و70)، وخالد عبدالله (17)، والبرازيلي دياغو دا سيلفا (45+3 و80)، والبرازيلي روجر ميندانكا (49)، والموزمبيقي دهليوابو (67)، والبرازيلي فرانشيسكو سوزا (82)، بينما سجل لفريق «جلف إف سي» السيد محمد (44)، ليتجمد رصيد فريق «جلف إف سي» عند ثماني نقاط.

وفاز مصفوت على الذيد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعبه سجله البرازيلي كارلوس البرتو (65)، ليصبح رصيد مصفوت 12 نقطة، بينما تجمد رصيد الذيد عند تسع نقاط. وفاز الفجيرة على مسافي 2-1، وسجل للفجيرة ناصر سالم (12)، والبرازيلي يوسف فوفانا (28)، بينما سجل هدف مسافي النيجيري ايوديكي ايدينكا (84)، وبهذه النتيجة أصبح رصيد الفجيرة 12 نقطة، وتجمد رصيد مسافي عند خمس نقاط.

وتستكمل منافسات الجولة الحالية بإقامة أربع مواجهات سيلعب فيها العربي بملعبه مع البطائح والجزيرة الحمراء بملعبه مع الحمرية، ويستضيف دبا الحصن فريق الرمس، بينما تُقام مباراة ستي والتعاون على ملعب الأخير.

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