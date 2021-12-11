«شرطة دبي 3» يكسب السباق الأول في مونديال الزوارق السريعة «إكس كات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

فاز زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين، ونادر بن هندي، بلقب السباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة «إكس كات» الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية أمس، في شواطئ دبي بمشاركة 12 زورقاً من مختلف قارات العالم.

ونجح زورق شرطة دبي 3 في تحقيق ثاني انتصار في سباقات الجائزة الكبرى هذا العام، مسجلاً زمناً قدره 44:58:96 دقيقة لقطع مسافة السباق البالغة 63.5 ميلاً بحرياً، ليواصل الانفراد بالصدارة بفارق كبير عن أقرب ملاحقيه زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري، والذي نال المركز الثاني في السباق أمس، محتفظاً بحظوظه حتى السباق الثاني والختامي اليوم.

وأضاف الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي 35 نقطة جديدة إلى رصيد زورق شرطة دبي 3 الذي رفع رصيده إلى 126 نقطة في الصدارة، بينما أضاف زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري 30 نقطة جديدة رفعت رصيد الفريق إلى 108 نقاط.

وبات زورق شرطة دبي 3 على أعتاب اللقب العالمي للمرة الأولى في بطولة العالم بعد دخول الفريق كمنافس ضمن البطولة في الموسم الماضي.

ونجح زورق أبوظبي 4 بقيادة الثنائي فالح المنصوري وشون تورنتي من إنهاء السباق في المركز الثالث.

• زورق شرطة دبي 3 على أعتاب اللقب العالمي للمرة الأولى في مونديال «إكس كات».

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