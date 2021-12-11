مارفيك يكشف أسباب خسارة المنتخب أمام قطر ويوضح: "كنا الأفضل"

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مدرب منتخب الإمارات لكرة القدم الهولندي فان مارفيك أن المنتخب لعب كرة قدم جيدة في الشوط الأول لكنه اللاعبين هم من صنعوا اهداف المنتخب القطري بارتكاب أخطاء ساذجة خلال المباراة التي جمعت المنتخبين، الجمعة، في الدور ربع النهائي لكأس العرب بكرة القدم، والتي انتهت بخسارة الأبيض بخمسة أهداف دون مقابل.

وقال مارفيك في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: "عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء تتحول المباراة.. ويبدو ذلك جنونا".

وعن الرسالة التي يوجهها إلى الجمهور الإماراتي أكد مارفيك أنهم يحاولون ان يقدموا أفضل ما لديهم في كل مباراة.

ووصف مارفيك المنتخب بالجيد وانه لعب بثقة منذ البداية.

وتابع مارفيك"كنا أفضل وربما يبدو هذا جنونا عندما نقول ذلك لكن عندما ترتكب مثل هذه الأخطاء فانت تمنح الأهداف للمنافس".

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