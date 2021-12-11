علي مبخوت يعتذر للجمهور الإماراتي.. وهذا تعليقه على الخسارة

المصدر: منصور السندي - دبي

اعتذر مهاجم المنتخب الوطني لكرة القدم علي مبخوت للجمهور الإماراتي عقب الخسارة الكبيرة التي تعرض لها الأبيض أمام منتخب قطر بخمسة أهداف نظيفة، الجمعة، في الدوحة، وخروجه من كأس العرب.

وقال في تصريحات تلفزيونية إن "المنتخب القطري كان الأفضل والأكثر جاهزية"، مضيفاً: "أعتذر للجمهور الإماراتي على الظهور بهذا المستوى.. علينا مراجعة حساباتنا".

وأضاف: "المنتخب القطري لعب على الأخطاء التي وقعنا فيها ومبروك لإخواننا في قطر.. هي مجرد كرة قدم يستاهلوا".

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