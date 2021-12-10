صراع محتدم بين أبطال الإمارات في مونديال زوارق «إكس كات»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

تتجه الأنظار، اليوم، إلى شواطئ جميرا بدبي، حيث الموعد عند الساعة الثانية والنصف من بعد الظهر، مع منافسات السباق الأول في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات)، الجولة الثانية والختامية من بطولة العالم 2021، والتي ينظمها نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حتى يوم غد، بمشاركة 12 زورقاً على متنها 24 متسابقاً من مختلف قارات العالم.

ويتقدم كوكبة الفرق المشاركة في البطولة العالمية أبطال الإمارات، حيث يتصدر زورق شرطة دبي 3 بقيادة الثنائي عارف الزفين ونادر بن هندي الترتيب العام برصيد 91، ويأتي ثانياً زورق أبوظبي 5 بقيادة الثنائي راشد الطاير وماجد المنصوري بـ78 نقطة، فيما يحتل زورق أبوظبي 4 بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي المركز الرابع بـ57 نقطة، ثم خامساً زورق فيكتوري 7 بقيادة محمد المطلعي وأريك ستارك بـ52 نقطة.

وسيكون زورق أبوظبي 5 أول المنطلقين، بعدما حقق هدفه أمس بتصدر سباق أفضل زمن، متفوقاً على زورق شرطة دبي 3. ويعول أبطال الإمارات كثيراً على تحقيق الانتصار اليوم على جميع المنافسين، ومن بينهم زورق موناكو 6 الذي يحتل المركز الثالث بـ74 نقطة بفارق 17 نقطة عن زورق شرطة دبي 3 صاحب الصدارة، وبفارق 4 نقاط عن زورق أبوظبي 5.

• زورق «شرطة دبي 3» يتصدر الترتيب العام، متقدماً على وصيفه زورق «أبوظبي 5».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news