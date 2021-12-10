«أبوظبي للرياضات البحرية» يعتمد آلية الدمج

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية اجتماعه الأول، أول من أمس، برئاسة الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان، رئيس النادي رئيس اتحاد الرياضات البحرية، وبحضور أحمد ثاني مرشد الرميثي، نائب رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب وأعضاء مجلس الإدارة. ويعد هذا الاجتماع الأول بعد الدمج بين ناديي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية وأبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت.

وتم خلال الاجتماع اعتماد آلية العمل الخاصة بعملية الدمج بين الناديين، وبحث سبل تسيير العمل دون تأثر الأحداث والفعاليات، سواء تلك التي تخص الرياضات البحرية أو السباقات والفعاليات التراثية.

كما اعتمد الاجتماع قراراً باستمرار جميع الأحداث والفعاليات التي كانت تقام تحت مظلة الكيانين دون تأثر، والتأكد من سيرها على الشكل الأمثل لخدمة الرياضات البحرية بشكل عام، وعشاق السباقات والتراث.

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