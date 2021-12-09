دبلوم الإعلام الرياضي والإتصال يتواصل في الشارقة

المصدر: الشارقة-الامارات اليوم.



أعلن مجلس الشارقة الرياضي أن فعاليات دبلوم الإعلام الرياضي والإتصال الذي ينظمه ويختتم 18 ديسمبر الحالي يتواصل في قاعة نادي ضباط الشرطة بالشارقة، بمشاركة موظفي أندية الإمارة بجانب منتسبين من الشركاء الإستراتيجيين من شرطة الشارقة وقناة الشارقة الرياضية وتحت اشراف إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء وإدارة الإتصال الحكومي وخبراء متخصصين في الإعلام، وتنوعت المحاضرات مابين المواد العلمية والعملية لموضوعات الدبلوم، والمشاركة أيضاً عن بعد عبر برنامج الإتصال المرئي "زووم".

حضر إفتتاح الدبلوم نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي عبد الملك جاني الذي ألقى كلمة للدارسين متمنيا التوفيق في البرنامج في سبيل الإرتقاء بالرياضة بالإمارة الباسمة وتعزيز تميز الكوادر.

وعن الهدف من الدبلوم وتفاصيله، أكدت مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي والأداء بالمجلس مريم الحوسني بأن الدبلوم خطوة متقدمة في سبيل تطوير مهارات العاملين في هذا المجال، وهو أحد المبادرات المعتمدة ضمن برنامج تمكين القيادات الرياضية "2"، وتتضمن النسخة الحالية من الدبلوم 7 موضوعات، تمت معالجة 4 منها في محاضرات تحت عناوين: الإعلام الرياضي الجديد وبناء مواقع التواصل الإجتماعي، والعلاقات الإعلامية في المؤسسات الرياضية، وفن الإتصال والتفاعل مع وسائل الإعلام في المجال الرياضي، وفنون التحرير والصياغة المؤثرة للمحتوى الرقمي، وسيتم في الأيام المقبلة استعراض بقية الموضوعات التي تشمل موضوعات: إعداد الخطط الإعلامية للأحداث الرياضية، وإدارة الأزمات الإعلامية في المجال الرياضي، والكاريزما ولغة الجسد للإعلامي الرياضي الناجح.

وأضافت: حرصنا في ختام الدبلوم على التحقق من الفائدة التي حصلها الدارسون بتكليفهم بمشروعات تخرج يستخدمون فيها ما تم تقديمه لهم، ومن خلال النقاش الحر لمشاريع التخرج ستعم الفائدة على الجميع، ومن المقرر كذلك أن تتم مراجعة المحتوى الذي تم تقديمه لبحث ماهو أفضل لموضوعات الدورات المقبلة للدبلوم، الذي يعكس رؤية المجلس بالنسبة لتأهيل كوادر وقيادات المستقبل.

وبدوره قال مدير إدارة الإتصال الحكومي محمد علي بن حماد أن "البرنامج يمثل إضافة كبيرة للمشاركين فيه نظرا لأهمية المواضيع التي يتناولها وستنعكس آثاره الإيجابية كذلك على المنتسبين له من أندية الإمارة وهو مايهدف له المجلس لرفع كفاءة الكوادر البشرية والعمل على تميزها مستقبلا حيث أن هذه البرامج مميزة بكل المقاييس وتهم كل العاملين في مجال هام مثل الإعلام الرياضي كما أنها تثري دور المجلس في تعزيز فرص تطور المنتسين في هذا المجال ويترجم رؤيته في تقدم الرياضة بالإمارة".

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