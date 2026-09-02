«DXB500» يُعزّز جاهزية كوادر الاتصال الحكومي لصناعة التأثير بورش عمل مكثّفة

برعاية سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، ينظّم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، للمرة الأولى ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، برنامج «DXB500»، بمشاركة 60 من موظفي الاتصال في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، وذلك ضمن المسار التدريبي للدفعة الرابعة من البرنامج، دعماً لرؤية دبي واستراتيجياتها في رفع الجاهزية الاحترافية للكوادر الوطنية المتخصصة في مجال الاتصال الحكومي.

ويكتسب تنظيم الدفعة الرابعة من برنامج «DXB500» طابعاً استثنائياً، لتزامنه مع انعقاد قمة الإعلام العربي 2026، بما يتيح للمنتسبين الاستفادة من الزخم المعرفي والمهني المصاحب للقمة، والتفاعل مع نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجالات الإعلام والاتصال، كما سيتمكن المنتسبون من حضور جلسات «منتدى الاتصال الحكومي»، الذي يُعقد للمرة الأولى ضمن فعاليات القمة، إذ يستضيف المنتدى نخبة من المتحدثين والخبراء المحليين والعالميين، لمناقشة أبرز التوجهات المؤثرة في مستقبل الاتصال الحكومي، واستعراض التجارب والممارسات المتقدمة في هذا المجال، بما يُعزّز الجانب التطبيقي للبرنامج، ويوسّع دائرة استفادة المنتسبين من الخبرات والتجارب المشاركة في القمة.

وستتناول جلسات وورش البرنامج محورين يرتبطان بصورة مباشرة بالتحديات والمتغيرات التي تواجه فِرَق الاتصال الحكومي في الوقت الراهن، إذ ستستعرض ورشة «الرؤى السلوكية: منهجيات وأدوات للاتصال الحكومي»، التي يقدمها فريق الرؤى السلوكية البريطاني (BIT)، إحدى أبرز الجهات العالمية المتخصصة في توظيف علوم السلوك وتطبيقاتها في تطوير السياسات العامة والخدمات الحكومية، سبل الاستفادة من علم السلوك في فهم الجمهور، وتصميم رسائل حكومية أكثر فاعلية وتأثيراً.

وستقدم أكاديمية IMI للإعلام، المنصة الرائدة لتطوير القيادات والتدريب، التابعة لمجموعة IMI، ورشة بعنوان: «عندما تقع الأزمة: إتقان الاتصال تحت الضغط»، وستركز على تطوير مهارات إدارة الاتصال في المواقف الضاغطة والأزمات، وتعزيز جاهزية المشاركين للتعامل مع سرعة تدفق المعلومات ومتطلبات الاستجابة الفورية، وصياغة رسائل واضحة ودقيقة في الظروف الاستثنائية.

وقالت مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية في المكتب الإعلامي لحكومة دبي، هند فكري: «يواصل برنامج (DXB500) رسالته منصّةً تدريبيةً وتعليميةً استراتيجيةً تسهم في تطوير منظومة الاتصال الحكومي لإمارة دبي، عبر تعزيز قدرات الكوادر المتخصصة في هذا المجال سواء على مستوى الجهات الحكومية أو شبه الحكومية، وتنمية قدراتهم الاحترافية، لمواكبة التحولات المتسارعة في المشهد الإعلامي»، وأضافت: «يُمثّل تنظيم النسخة الرابعة من (DXB500) للمرة الأولى ضمن فعاليات قمة الإعلام العربي، تجربة استثنائية تجمع بين التدريب التطبيقي المتخصص، ونقل الخبرات، وتطوير مهارات الاتصال والسرد الإعلامي، بما يسهم في تعزيز كفاءة منظومة الاتصال الحكومي، وتطوير رسائل أكثر وضوحاً وتأثيراً وقرباً من الجمهور».

بدورها، قالت مديرة برنامج «DXB500»، هدى دهكوني: «نحرص على أن يقدم البرنامج محتوى تطبيقياً يرتبط مباشرة باحتياجات فِرَق الاتصال الحكومي، ويزوّد المشاركين بأدوات ومنهجيات عملية قابلة للتوظيف في بيئات العمل المختلفة، بما يُعزّز جاهزيتهم للتعامل مع المتغيرات المحيطة، ويعكس اختيار محورَي الاتصال خلال الأزمات، والرؤى السلوكية، أهمية تطوير مهارات تواكب طبيعة الاتصال الحكومي في أطره الحديثة».

ويُعدّ برنامج «DXB500» إحدى المبادرات الاستراتيجية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، ويأتي ضمن رؤية متكاملة لتطوير منظومة الاتصال الحكومي، إذ نجح البرنامج خلال دوراته السابقة في تدريب وتأهيل أكثر من 200 من موظفي الاتصال والإعلام في الجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، عبر برامج تدريبية متكاملة.