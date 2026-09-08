شرطة دبي تفتح باب التسجيل في الدفعة الرابعة من «دبلوم الابتكار الشرطي»

أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي فتح باب التسجيل للالتحاق بالدفعة الرابعة من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية (PIL)، الذي تنظمه بالتعاون مع أكاديمية ربدان، في إطار جهودها المستمرة لتطوير الكفاءات والقيادات الشرطية، وتعزيز مفاهيم الابتكار واستشراف المستقبل، وبناء قدرات قادرة على مواكبة التحولات المتسارعة في العمل الأمني والشرطي.

ويأتي فتح التسجيل للدفعة الرابعة استكمالاً للنجاحات التي حققها البرنامج خلال دفعاته السابقة، والتي شهدت مشاركة واسعة لقيادات وضباط من مختلف دول العالم، ضمن بيئة تعليمية وتدريبية متخصصة، تجمع بين المعرفة الأكاديمية والتطبيقات العملية والتجارب الشرطية الدولية.

وهدف الدبلوم إلى تطوير مهارات المشاركين في مجالات القيادة والابتكار الشرطي، واستشراف المستقبل، والتخطيط الأمني، وإدارة المخاطر، والتحول الرقمي، والتقنيات الحديثة، إلى جانب تعزيز قدراتهم في التعامل مع التحديات المستقبلية، وتطوير حلول شرطية أكثر مرونة واستباقية واستدامة.

وفي التفاصيل، قال مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب في شرطة دبي رئيس مشروع الدبلوم، اللواء بدران سعيد الشامسي، إن فتح باب التسجيل في الدفعة الرابعة من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية يأتي امتداداً لمسيرة نوعية نجح خلالها البرنامج في ترسيخ مكانته منصةً دوليةً متخصصةً لإعداد وتأهيل القيادات الشرطية، وتبادل الخبرات والمعارف بين المؤسسات الأمنية من مختلف دول العالم، وأضاف: «منذ انطلاق الدبلوم، بلغ إجمالي عدد المنتسبين 156 منتسباً يُمثّلون 69 دولة، من بينهم 130 من الذكور و26 من الإناث، ما يعكس حجم التنوع الدولي الذي يتميّز به البرنامج، وقدرته على استقطاب الكفاءات الشرطية، وتعزيز التواصل المهني وتبادل التجارب والممارسات الأمنية الحديثة بين المشاركين»، وأشار اللواء بدران الشامسي إلى أن الدبلوم شهد نمواً متواصلاً في أعداد المشاركين، حيث ضمت دفعة عام 2024 نحو 45 منتسباً، وارتفع العدد إلى 53 منتسباً في عام 2025، ثم إلى 58 منتسباً في عام 2026، مؤكداً أن هذا النمو يعكس الثقة المتزايدة بالبرنامج، والمكانة التي بات يحظى بها على المستوى الدولي.

وتابع: «هذه الأرقام لا تُمثّل بالنسبة إلينا مجرد أعداد، وإنما تعكس حرص القيادات الشرطية على المشاركة والتي تحمل معها المعرفة والخبرات والتجارب إلى مؤسساتها ودولها، وتسهم في تطوير منظومات العمل الأمني على أسس الابتكار واستشراف المستقبل والتعاون الدولي».

من جانبه، أكد مدير المكتب التنظيمي للقيادة نائب رئيس مشروع الدبلوم، العميد محمد عتيق ثاني، أن شرطة دبي، بالتعاون مع أكاديمية ربدان، تواصل تطوير محتوى الدبلوم، بما يواكب المستجدات العالمية في مجالات القيادة والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، ويضمن تقديم تجربة تعليمية وتدريبية متكاملة، تسهم في إعداد قيادات قادرة على التعامل مع التحديات الأمنية بكفاءة ومرونة واستباقية، وأضاف: «نطمح من خلال الدفعة الرابعة إلى البناء على النجاحات التي حققتها الدفعات السابقة، واستقطاب مزيد من الكفاءات والقيادات الشرطية من مختلف دول العالم، بما يُعزّز مكانة الدبلوم منصةً عالميةً لصناعة قيادات المستقبل، ويدعم التعاون وتبادل المعرفة بين الأجهزة والمؤسسات الأمنية»، وأوضح أن «الهدف من الدبلوم يتجاوز نقل المعرفة إلى صناعة قيادات قادرة على إحداث أثر حقيقي ومستدام في مستقبل العمل الشرطي، وتطوير الحلول المبتكرة، وتعزيز جسور التعاون الأمني الدولي».

ودعت القيادة العامة لشرطة دبي الراغبين في الالتحاق بالدفعة الرابعة من الدبلوم التخصصي في الابتكار الشرطي والقيادات الدولية PIL من القيادات الشرطية داخل الدولة وخارجها إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للقيادة العامة لشرطة دبي. وللاستفسارات المتعلقة بالدبلوم، يمكن التواصل عبر البريد الإلكتروني: pil@dubaipolice.gov.ae