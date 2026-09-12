«الاتصال الحكومي» يناقش متطلبات بناء منظومة اتصال ذات تأثير إيجابي في المجتمعات

تشهد الدورة المقبلة لقمة الإعلام العربي، المُقامة برعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتوجيهات سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، رئيس مجلس دبي للإعلام، وهي الدورة الأكبر في تاريخ القمة، الانعقاد الأول لـ«منتدى للاتصال الحكومي»، وعلى مدار الأيام الثلاثة للقمة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

ويمثّل المنتدى، مع انعقاد أولى دوراته، منصة تجمع شخصيات دولية ومسؤولين وخبراء في مجال الاتصال الحكومي ومختصين من المنطقة والعالم، لتبادل الخبرات ومناقشة الاتجاهات التي تعيد تشكيل دور الاتصال الحكومي، واستعراض التجارب المختلفة في تطوير منظومات الاتصال المؤسسي، وبحث السبل التي تمكّن الحكومات من بناء رسائل أكثر فاعلية، للوصول إلى قاعدة جماهيرية أكثر تنوعاً واتساعاً، مع توظيف الإمكانات الكبيرة التي أتاحها التطور السريع في البيئة الرقمية، وما صاحبه من تقنيات جديدة، من أهمها الذكاء الاصطناعي.

وسيضم منتدى الاتصال الحكومي العديد من الشخصيات البارزة، تتقدمهم سموّ الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، حيث ستشارك سموّها رؤاها وأفكارها في الإطار ذاته، مع نخبة من قادة الفكر ورموز العمل الإعلامي وخبراء الاتصال الحكومي في دولة الإمارات والعالم العربي.

ويشارك في «قمة الإعلام العربي 2026» من خلال منتدى الاتصال الحكومي: وزيرة دولة، نورة الكعبي، ووزير الإعلام في مملكة البحرين، الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي، ووزير الإعلام في الجمهورية العربية السورية، الدكتور خالد زعرور، ووزير الإعلام في الجمهورية اللبنانية، الدكتور بول مرقص، ووزير الدولة للإعلام في جمهورية مصر العربية، ضياء رشوان، ووزير الاتصال الحكومي في المملكة الأردنية الهاشمية، الدكتور محمد المومني، تأكيداً على أهمية القمة كمنصة رئيسة لمناقشة مختلف الأبعاد المعنية بقطاع الإعلام من منظور حكومي، حيث تمثل هذه المشاركة أهمية نوعية لنقاشات المنتدى في ضوء المتغيرات الجيوسياسية والاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

كما يشارك في «قمة الإعلام العربي 2026» من خلال منتدى الاتصال الحكومي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي، الدكتور علي راشد النعيمي، ورئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، إضافة إلى نخبة من المتحدثين والخبراء الدوليين.

وأكدت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، أن تنظيم منتدى متخصص لمناقشة تطورات قطاع الاتصال الحكومي يأتي في إطار مواكبة القمة للتحولات الكبيرة التي شهدها هذا القطاع الحيوي خلال العقدين الماضيين في طبيعته وأدواره. وقالت: «نحاول إلقاء الضوء على أبعاد التطور الكبير الذي شهده قطاع الاتصال الحكومي في ضوء المتغيرات المتسارعة للبيئة الرقمية، وفي مقدمتها تعدد مصادر المعلومات، وسرعة انتشار المحتوى، وصعود منصات التواصل الاجتماعي، وتغير أنماط استهلاك الأخبار، وظهور الذكاء الاصطناعي التوليدي، سعياً لوضع تصورات عملية لبناء منظومات اتصال استراتيجية وديناميكية قائمة على عمق التحليل ودقة المعلومة وسرعة الاستجابة».

وسيناقش المنتدى، بمشاركة نخبة من المسؤولين والأكاديميين والخبراء في مجال الاتصال الحكومي، جملة من الموضوعات، تشمل: العلاقة التكاملية بين الإعلام والعمل الدبلوماسي في عالم يشهد متغيرات متسارعة، وقدرة الإعلام على تبنّي الأدوات التي تمكّنه من تقديم سردية فعّالة تحمل رسالة مؤثرة وواسعة الانتشار إلى العالم، كذلك سيتناول المنتدى بالنقاش الدور الاستراتيجي للاتصال الحكومي في تعزيز جهود التنمية المستدامة.

وأكدت مديرة إدارة العلاقات الإعلامية الاستراتيجية بالمكتب الإعلامي لحكومة دبي وعضو اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، هند فكري، أن انعقاد النسخة الأولى لمنتدى الاتصال الحكومي ضمن قمة الإعلام العربي يأتي تأكيداً لمواكبتها المستمرة لمستجدات المشهد الإعلامي بمكوناته كافة، إذ يشكل الاتصال الحكومي محوراً مهماً من محاور هذا المشهد.

ولفتت إلى أنه خلال أيام القمة، سيستضيف منتدى الاتصال الحكومي سلسلة من الجلسات المتخصصة التي يشارك فيها قادة فكر، وخبراء في الاتصال الحكومي لمناقشة أفضل الممارسات، وأنجح التجارب، والنظر في آفاق تطوير الاتصال الحكومي.

وسيتناول المنتدى دور الاتصال الفعّال في ترسيخ مكانة علامات تجارية وطنية نجحت في الوصول إلى العالمية بأسلوب عمل فريد، أسهم في نشر قصة نجاحها المُلهِمة، كما سيناقش المشاركون كيفية بناء منظومة اتصال فعّالة تخدم مصالح الفرد والمجتمع، علاوة على مناقشة الدور المهم للاتصال الاستراتيجي في أوقات الأزمات والمواقف الطارئة، والعديد من الموضوعات الأخرى التي سيتم من خلال التطرق إليها تكوين منظور شامل حول كيفية تعزيز قدرات الاتصال الحكومي، والارتقاء بأثره الإيجابي الملموس في المجتمعات.

• لطيفة بنت محمد متحدثة رئيسة أمام المنتدى ضمن الدورة الأكبر في تاريخ قمة الإعلام العربي.