نورة الكعبي متحدثة رئيسة في قمة «الإعلام العربي 2026»

تشارك وزيرة دولة، نورة الكعبي، متحدثةً رئيسةً في جلسة تُعقد ضمن جلسات منتدى الاتصال الحكومي، في إطار فعاليات قمة الإعلام العربي 2026، التي ينظمها نادي دبي للصحافة، من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث تتحدث في جلسة رئيسة بعنوان «الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير»، وتسلط الضوء على التحولات المتسارعة للمشهد الإعلامي العالمي، والدور المتنامي للإعلام والاتصال في دعم الدبلوماسية وتعزيز التفاهم بين الشعوب، وبناء جسور التواصل في ظل المتغيرات الدولية المتلاحقة.

وقالت نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام رئيسة اللجنة التنظيمية لقمة الإعلام العربي، منى غانم المرّي، إن مشاركة الوزيرة ضمن القمة تجسد أهمية التكامل بين الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي كضرورة لصياغة خطاب مؤثر يعزز مكانة الأوطان على الساحة الدولية، ويبني جسور التفاهم والثقة بين الشعوب.

وأضافت: «في ظل ما يشهده العالم من تحولات متسارعة، تبرز الحاجة إلى تطوير أدوات اتصال أكثر مرونة وفاعلية، قادرة على مواكبة التطور الرقمي والتكنولوجي، وإيصال الرسائل والمواقف الوطنية بوضوح ومصداقية وتأثير. ونثق بأن الجلسة ستقدم رؤى نوعية تُثري النقاش حول مستقبل الإعلام والدبلوماسية العامة، وتسهم في بلورة ممارسات مبتكرة تواكب متطلبات المرحلة المقبلة».

وتتناول الجلسة الدور المحوري للدبلوماسية العامة والإعلام الدولي في تعزيز مكانة الدول وترسيخ تأثيرها على الساحة العالمية، وأهمية تطوير منظومة الاتصال الحكومي، بما يواكب التحولات الرقمية والتكنولوجية المتسارعة. كما تستعرض تنامي دور المنصات الإعلامية والرقمية العالمية في تشكيل الرأي العام وصناعة الخطاب الدولي، وقدرتها على إيصال الرسائل والمواقف الوطنية إلى جمهور عالمي واسع، وبناء جسور الحوار والتفاهم بين الشعوب، بما يدعم حضور الدول ويحمي مصالحها، ويعزز قدرتها على التأثير في القضايا الإقليمية والدولية بوضوح ومصداقية وفاعلية.

وتجمع قمة الإعلام العربي، بوصفها منصة إقليمية رائدة، نخبة من القيادات والمسؤولين والكتاب والمفكرين والخبراء والإعلاميين لبحث مستقبل قطاع الإعلام والاتصال، واستشراف التحولات التي ترسم ملامح المشهد الإعلامي في المرحلة المقبلة، وتعزيز الحوار حول أفضل الممارسات والتجارب في مجالات الإعلام والدبلوماسية والاتصال الحكومي.

ويمثل منتدى الاتصال الحكومي إضافة استراتيجية لقمة الإعلام العربي، مع انعقاده للمرة الأولى ضمن فعالياتها، تأكيداً لأهمية إدارة الرسائل الحكومية في عالم سريع التغير، إذ يناقش المنتدى دور الاتصال الحكومي في بناء الثقة، وتعزيز الشفافية، وإدارة الأزمات، والتعامل مع التحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي، بمشاركة قيادات حكومية وخبراء الاتصال الاستراتيجي من المنطقة والعالم.