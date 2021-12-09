طائرة النصر تحسم «ديربي دبي» في ملعب زعبيل

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

حقق فريق رجال النصر للكرة الطائرة فوزاً صعباً على حساب مستضيفه الوصل في «ديربي دبي»، بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من مباريات الدوري العام.

وتقدم «العميد» بالشوط الأول 25-21، وحسم الوصل الثاني بـ25-21، لكن النصر فاز في الثالث والرابع بواقع 25-16 و25-18 على التوالي.

وفي بقية المباريات فاز العين على عجمان 3-1، وتقدم «الزعيم» بالشوط الأول 25-23، وفاز عجمان في الثاني 24-21، لكن «البنفسجي عاد وحسم الثالث والرابع لمصلحته بواقع 27-25 و25-19، وفي المباراة الأخرى فاز شباب الأهلي على منافسه بني ياس بثلاثة أشواط نظيفة في الشامخة، بواقع 25-20 في الشوط الأول و25-22 في الثاني و25-17 في الثالث.

وفي اللقاء الآخر حول الجزيرة تأخره بشوطين لفوز بثلاثة أشواط مقابل شوطين على حساب مستضيفه حتا 3-2، وكان «الإعصار» حسم الشوط الأول 25-17 والثاني 25-18، لكن الجزيرة عاد من بعيد وفاز في الشوط الثالث 25-22، وفي الرابع 25-22، قبل أن يفوز بالشوط الفاصل 15-12.

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