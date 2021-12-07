خالد عيسى: المنتخب حقق الأهم بالتأهل..والقادم أصعب

المصدر: الإمارات اليوم

أكد حارس مرمى منتخب الإمارات خالد عيسى أن الأبيض حقق الأهم بالتأهل إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب فيفا 2021، بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة الثانية، مبيناً في تصريح صحافي أن "المنتخب لعب من أجل الفوز في المباراة الأخيرة أمام تونس، وعلى الرغم من الخسارة إلا أنه تمكن من خطف بطاقة التأهل عبر المركز الثاني".

واعترف عيسى بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة وستشهد منافسة أقوى، خاصة أن الأبيض يواجه المنتخب القطري صاحب الأرض، متوقعاً نزالاً شرساً بين المنتخبين من أجل خطف بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، متمنياً أن يوفق مع زملائه في انجاز المطلوب.

وتحدث خالد عيسى عن الفوائد التي خرج بها المنتخب من بطولة كأس العرب، مشيراً إلى أن الجهاز الفني وجد الفرصة لاشراك عدد كبير من اللاعبين، حيث تبادل هو وعلي خصيف ومحمد الشامسي حراسة مرمى المنتخب. وقال: "اللاعبون أبدوا رضاءهم عن السياسة التي يتبعها الجهاز الفني بالتدوير في التشكيلة، كما أن اتاحة فرصة المشاركة لعدد كبير من اللاعبين يسهم في تجهيزهم للمباريات المقبلة، ويرفع درجة المنافسة بين عناصر المنتخب، ويجعل كل لاعب حريصاً على تقديم أفضل ما لديه".

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