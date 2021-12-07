مهند العنزي: مواصلة المشوار في كأس العرب يدعم مسيرة المنتخب

المصدر: الإمارات اليوم

أبدى لاعب المنتخب الوطني مهند العنزي سعادته بتأهل الأبيض إلى ربع نهائي بطولة كأس العرب، مشيراً إلى أن مواصلة المشوار في هذه البطولة والوصول إلى أبعد مدى فيها أمر مهم ويدعم مسيرة المنتخب مستقبلاً.

وتحدث االعنزي عن البطولة التي تضم نخبة المنتخبات العربية، مبيناً في تصريح صحافي "أن مرحلة المجموعات شهدت منافسة قوية بين المشاركين، وقدمت خلالها المنتخبات مستويات متميزة وهو ما يؤكد قوة البطولة"، مضيفاً أن الجماهير العربية استمتعت كثيراً بالمواجهات، كما حصلت المنتخبات على فوائد فنية كبيرة من خلال الاحتكاك واكتساب مزيد من الخبرات.

وأشاد العنزي بالوقفة القوية للجماهير الإماراتية خلف المنتخب، وحرص أبناء الإمارات على دعم وتشجيع اللاعبين، حيث حضر الجمهور في المدرجات وظل يشجع الأبيض في المباريات السابقة، مؤكداً ثقته في استمرار الدعم والمساندة في المباراة المقبلة.

وقال: "نتوقع مساندة أكبر من قبل جماهيرنا في مباراة ربع النهائي، الجميع يتطلع لتحقيق الفوز والتأهل إلى نصف النهائي، وهذا الأمر يحتاج لتضافر الجهود من كل الأطراف، جماهيرنا لن تقصر في القيام بواجبها، ونحن من جانبنا سنبذل كل ما نملك للحصول على بطاقة التأهل".

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