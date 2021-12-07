"لجنة الانضباط" تعاقب ناد في الدرجة الثانية بالغرامة 500 ألف درهم

المصدر: الإمارات اليوم

عاقبت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم خلال اجتماعها أمس، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، نادي دبا بتوجيه عقوبة الإنذار إلى النادي، لمخالفته

البروتوكول، ودخول غير المخولين لغرفة ملابس اللاعبين، وذلك بعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة التي جمعت مسافي أمام دبا في الأسبوع التاسع لمسابقة دوري الدرجة الأولى. وكانت العقوبة الأشد، بقيمة 500 ألف درهم على نادي أتلتيكو أرابيا في الدرجة الثانية، حيث نظرت اللجنة في قرار إحالة لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين المتعلقة بشكوى اللاعب رونالد ستيفن فالونسيا ضد المشكوى في حقه نادي أتلتيكو آرابيا، وقررت اللجنة قبول الشكوي شكلا، وفي الموضوع قررت لجنة الانضباط معاقبة المشكو في حقه نادي أتلتيكو آرابيا، بغرامة مالية قدرها خمسمائة ألف درهم لتزويره مستندات من شأنها التحايل على قواعد القيد والتسجيل.

وقررت اللجنة أيضا فرض غرامة مالية على أتلتيكو قدرها عشرة ألاف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لعدم إدخاله فحوصات ثلاثة لاعبين وأثنين من الإداريين قبل الوقت المحدد لذلك، وعاقبت ناديي بينونة ولاليغا أتش بي سي بعقوبة لفت النظر لعدم إدخالهما فحوصات أحد اللاعبين في كل فريق منهما قبل الوقت المحدد لذلك ، في الأسبوع السادس لمسابقة دوري الدرجة الثانية.

ووجهت اللجنة عقوبة لفت نظر لنادي مصفوت لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، بإدخاله فحوصات أحد لاعبيه على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة بعد الوقت المحدد لذلك، في الجولة والمسابقة ذاتهما.

واطلعت على إحالة لجنة المسابقات باتحاد الكرة بخصوص إعتذار فريق جلف أف سي عن خوض مباراته أمام العربي التي كان مقرراً إقامتها 5 الجاري في دوري الشباب تحت 21 عاماً، وذلك لعدم اكتمال عدد اللاعبين بالفريق، وقررت اللجنة خسارة فريق جلف أف سي للمباراة بنتيجة ( 0 – 3 ) وتحمله مصاريف الحكام.

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