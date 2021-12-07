بعد تعرضه لـ 5 هزائم.. التعاون ينهي خدمات المدرب شلنك

المصدر: محمد فاضل ■ رأس الخيمة

أعلن نادي التعاون الرياضي الثقافي عن إنهاء خدمات مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عارف شلنك، بالتراضي، وبدء البحث عن مدرب جديد لقيادة الفريق خلال الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، بعد تعرض الفريق لخمس هزائم وتعادلين، مقابل فوز واحد في ثماني مباريات خاضها في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، وتم تكليف مساعد المدرب بقيادة الفريق إلى حين التعاقد مع مدرب جديد.

من جانبه، قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي التعاون، عبدالعزيز منقوش، لـ«الإمارات اليوم: «تم إنهاء خدمات المدرب بسبب البداية المتواضعة في النتائج التي يمر بها الفريق، والتي لا تعكس طموحات النادي، والهدف من انتداب مدرب جديد هو استعادة النتائج الإيجابية، ونقدم الشكر للمدرب عارف شلنك، للجهود التي بذلها مع النادي في الفترة الماضية، ونتمنى له النجاح في المرحلة المقبلة».

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