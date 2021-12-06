منتخب الإمارات يتأهل لمواجهة قطر في كأس العرب الجمعة

المصدر: سيد مصطفى - دبي

تأهل المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب المقامة حاليا في ضيافة العاصمة القطرية الدوحة على الرغم من خسارته أمام تونس، اليوم الإثنين، بهدف دون رد، سجله سيف الدين الجزيري في الدقيقة العاشرة.

واستفاد المنتخب الاماراتي من خسارة سورية أمام موريتانيا بهدفين مقابل هدف ليحل في المركز الثاني خلف منتخب تونس الذي جاءت في الصدارة ولكل منهما ست نقاط، ولكن "نسور قرطاج" يتفوقون بفارق المواجهات المباشرة.

وسيتواجه الأبيض مع منتخب قطر في المرحلة الثانية من البطولة، فيما سينتظر المنتخب التونسي صاحب المركز الثاني، والذي يتنافس عليه منتخبات العراق والبحرين وعمان.

وقدم الأبيض أداء مميزاً في مجمل حصيلة لقاءه أمام تونس، إذ بدأ اللقاء بشكل مثالي، فكانت الكرة طوال الدقائق الـ10 الأولى بين أقدام لاعبيه، ولكن المواجهة انقلبت فجأة ومن أول محاولة للفريق التونسي، توغل يوسف مساكني، من بين وليد عباس ومحمد العطاس، ومرّ من الحارس خالد عيسى لتطول الكرة عليها ويلحق بها سيف الجزيري، ويضعها داخل الشباك.

وارتبك لاعبي المنتخب الوطني، وظهروا عاجزين عن الخروج بالكرة من نصف ملعبه، إلى أن جاءت الدقيقة 24، والتي شهدت التهديد الأولى على مرمى تونس عبر تسديدة علي صالح التي لعبها من خارج الصندوق وحولها الحارس معز حسن لضربة ركنية.

وكان القدر رحيما بالفريق الإماراتي، عندما منع الحارس، خالد عيسى محاولتين الأولى كانت من ضربة رأس لعبها المدافع ياسين مرياح، لترتد من بين يدي الحارس إلى سيف الجزيري، وهو في مواجهة المرمى، ولكن عيسى تصدى للكرة مرة أخرى.

وكان التونسي سيف الجزيري قد أهدر فرصة على طبق من ذهب إثر كرة عرضية أرضية، وهو منفردا بالمرمى، لكن من حُسن حظ خالد عيسى أن ضربت الكرة بالقائم واستقرت خارج الملعب "44".

ودخل الأبيض الشوط الثاني بأفضلية كانت واضحة وضغط لاعبوه على الفريق التونسي، ولاحت فرصة مُحققة للتعادل، ولكن الحارس مُعز حسن نجح في ابعاد الكرة التي كاد أن يضعها زميله غيلان الشعلالي بالخطأ في مرماه.

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