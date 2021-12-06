محمد حسن يتوّج بكأس «الرامي الذهبي» للإسكيت

المصدر: العين ■ وام

توّج الرامي محمد حسن بطلاً لبطولة «الرامي الذهبي 2021» على كأس عيد الاتحاد، التي أقيمت بمشاركة واسعة من أندية الدولة على ميادين نادي العين للفروسية والرماية والغولف، في إطار احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الخمسين، واستعداداً للمشاركة في دورة ألعاب مجلس التعاون الخليجي بالكويت في يناير المقبل.

وحسم البطل محمد حسن ذهبية مسابقة الأطباق من الأبراج «الإسكيت» والمركز الأول لمصلحته، في حين احتل الرامي سيف بن فطيس المركز الثاني ونال الميدالية الفضية بعد منافسة قوية مع الشيخ سعيد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، الذي احتل المركز الثالث ونال الميدالية البرونزية، فيما حلّ الرامي المخضرم رشيد البلوشي في المركز الرابع، وعبيد بن ضاوي في المركز الخامس.

وفي مسابقة رماية الأطباق من الحفرة للسيدات «التراب»، حققت عائشة محمد الياسي المركز الأول برصيد 88 طبقاً، ونالت كأس البطولة والميدالية الذهبية والجائزة المالية، بينما جاءت في المركز الثانية فاطمة مبارك ونالت الميدالية الفضية، وتبعتها الصاعدة انتصار غلام في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية.

وعقب نهاية البطولة قام الشيخ حشر بن خليفة آل مكتوم، والشيخ خليفة بن سعيد آل مكتوم، والشيخ أحمد ناصر المعلا، بتتويج الأبطال، كما شاركوا في الاحتفالية التي أعدها اتحاد الرماية احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين.

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