فرنسا تحصد لقب الفرق ببطولة العالم للسبارتن في الظفرة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

اختتمت أول من أمس، منافسات بطولة العالم للسبارتن، التي نظمها مجلس أبوظبي الرياضي، بالشراكة مع سبارتن العالمية، لأول مرة خارج الولايات المتحدة الأميركية، والأولى في منطقة الشرق الأوسط، التي أقيمت في صحراء ليوا «تل مرعب» بمنطقة الظفرة.

وشهدت البطولة مشاركة 4500 متسابق ومتسابقة يمثلون أكثر من 50 دولة شاركوا في 12 سباقاً أقيمت خلال البطولة، حيث شهد اليوم الأول منافسات النخبة لفئتي الرجال والسيدات لمسافة 21 كلم، وسباقات الأطفال، فيما شهد اليوم الثاني منافسات الفرق، إضافة إلى مشاركة مجتمعية واسعة في السباقات التي خصصت للفئات العمرية المختلفة.

وقال بيان صحافي: «توّجت فرنسا بلقب بطولة العالم للسبارتن للمنتخبات في اليوم الثاني من المنافسات، حيث أنهى أعضاء المنتخب الفرنسي السباق بعد أن تغلبوا على الحواجز والعقبات في زمن قدره ساعة وتسع دقائق و39 ثانية، بفارق ثانيتين عن المنتخب الروسي، الذي حلّ في المركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث المنتخب الكندي بزمن قدره ساعة و11 دقيقة و23 ثانية».

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