منتخب الإمارات يمتلك 3 فرص للتأهل بكأس العرب.. وحالة واحدة تعني الوداع

المصدر: سيد مصطفى-دبي

ينتظر المنتخب الوطني الإماراتي لكرة القدم، ثلاثة سيناريوهات خلال مباراته التي ستجرى غدا الإثنين، للتأهل إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس العرب.

ويحتل الأبيض صدارة المجموعة الثانية من البطولة بالعلامة الكاملة بالفوز على سورية 2-1 وموريتانيا 1-0.

وسيضمن فوز المنتخب على نسور قرطاج أو حتى التعادل، بأي نتيجة استمراره في الصدارة وانتظار وصيف المجموعة الأولى من بين منتخبات العراق والبحرين وعُمان.

كما سيحظى الأبيض بفرصة التأهل في حالة إذا خسر أمام تونس بهدف واحد فقط، فيما سيودع البطولة، إذا خسر بفارق أكثر من هدف، شريطة أن تفوز سورية على موريتانيا.

وتقضي لوائح بطولة كأس العرب، بأنه في حالة إذا ما تساوى ثلاثة منتخبات في رصيد النقاط، تُلغى نتائج المنتخب صاحب المركز الرابع، ويُحسم التأهل بفارق المواجهات بينهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news