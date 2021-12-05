«إيه كي بارز» يحسم قمة «دوري كونتيننتال للهوكي» أمام «أفانغارد»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهدت دبي أقوى لقاء في بطولة «دوري كونتيننتال للهوكي»، الذي جمع فريقي «إيه كي بارز» و«أفانغارد»، ضمن الدوري العالمي للهوكي، والذي يقام بالتعاون بين مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، ودوري كونتيننتال للهوكي العالمي، ونادي إتش سي أفانغارد أومسك لهوكي الجليد، وانتهت نتيجته لمصلحة لفريق «إيه كي بارز»، بنتيجة 3-1

حضر مباراة قمة الدوري العالمي لهوكي الجليد، القائد العام لشرطة دبي، الفريق عبدالله خليفة المري، وأمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، ناصر أمان آل رحمة، ورئيس رابطة «دوري كونتيننتال للهوكي»، أليكسي مورزوف. وأطلق سعيد حارب شارة انطلاق المباراة، التي تأتي ضمن فعاليات «دبي آيس شو»، في إطار الاحتفالات بعيد الاتحاد الخمسين واليوبيل الذهبي لتأسيس الدولة، وشهدت تنافساً شديداً ووصفت بأنها الأقوى والأصعب في الدوري العالمي لهوكي الجليد، كما شهدت حضوراً جماهيراً كبيراً في قاعة كوكاكولا أرينا بسيتي ووك دبي. وقال مهاجم فريق أفانغارد، سيرجي تولشينسكي، في حديث له لموقع «هوك» الروسي: «لقد استمتعت باللعب في دبي، فهذه تعد تجربة جديدة وفريدة فلم أفكر أبداً بأن ألعب هوكي الجليد في دبي، ورغم خسارتنا أمام فريق (بارز) العنيد، فإن اللعب في هذا المكان سيطبع في ذاكرتنا ولن ننساها». وقال زميله كوربان نايت: «لقد كانت تجربة ممتعة أن ألعب مباراة في دبي، كوننا أول فريق محترف يلعب مباراة هوكي كاملة هنا هو شعور خاص، ونحن سعداء جداً بكرم الضيافة في دبي، فقد تم الترحيب بنا بشكل ممتاز، وكان الجو رائعاً، وكل شيء كان على أعلى مستوى، لقد كانت هذه تجربة رائعة وفريدة بالنسبة لي، أنا لم أزر دبي من قبل ومن الرائع المجيء إلى هنا، وبالتأكيد سأحرص على أن أعود إلى هنا مرة أخرى، سواء كانت مباراة أخرى، أو لقضاء إجازتي فهذا المكان رائع».

وتتضمن فعاليات «دبي آيس شو» تنظيم فعاليات عدة للاستعراض على الجليد، من أبرزها الاستعراض العالمي «الأميرة النائمة»، الذي يختتم منافساته اليوم، وتشارك فيه البطلة الأولمبية تاتيانا نافكا، وبطلة العالم في التزلج على الجليد، ألينا زاجيتوفا، ويشارك في العرض أكثر من 1500 محترف من المتزلجين على الجليد.

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