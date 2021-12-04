إطلاق فريق الدراجات بمؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلقت مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أول فريق رياضي للمؤسسة للدراجات الهوائية، تزامناً مع احتفالات عيد الاتحاد الخمسين، واختيار أبوظبي مدينة للدراجات الهوائية، حيث يعزز الفريق من مشاركة المؤسسة وإسهاماتها في دعم جهود أبوظبي الحالية في رياضة الدراجات الهوائية وترسيخ مكانتها البارزة.

وقالت المؤسسة في بيان أمس: «شاركت المؤسسة في مسيرة الاتحاد للدراجات الهوائية والتي أقيمت بمنطقة الحديريات بأبوظبي، بتنظيم نادي أبوظبي للدراجات، وبحضور فريق الإمارات للدراجات الهوائية، حيث تمثلت مشاركة المؤسسة بوجود فريق تطوعي وآخر رياضي لدعم الفعالية المقامة احتفالاً بعيد الاتحاد الخمسين».

وأضافت المؤسسة: «أكدت الشيخة ميثاء بنت أحمد بن مبارك آل نهيان، رئيسة مجلس أمناء مؤسسة ميثاء بنت أحمد آل نهيان للمبادرات المجتمعية والثقافية، أن مشاركة المؤسسة في الفعالية، تأتي انطلاقاً من دور المؤسسة المجتمعي في دعم الفعاليات والأحداث الوطنية، وتماشياً مع رؤيتها في إنجاح مختلف الأنشطة المقامة في الدولة، من خلال المشاركة الفاعلة والإسهام الإيجابي بالشراكة مع مختلف الجهات، مشددة على على حرص المؤسسة على المشاركة في مسيرة الاتحاد للدراجات الهوائية، الذي يأتي دعماً لإسهامات إمارة أبوظبي الرياضية، بالتزامن مع حصول الإمارة على لقب مدينة الدراجات الهوائية، والذي يعد تقديراً عالمياً مهماً يضاف إلى المنجزات التي حققتها الدولة في المجال الرياضي، وليؤكد المكانة الراسخة للإمارة باعتبارها منصة عالمية في إقامة أنشطة وفعاليات ومسابقات الدراجات الهوائية».

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