الجهوري يتعملق في «قفز حواجز الباهية»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

فاز الفارس الإماراتي علي الجهوري، بالجواد «سناب جاك»، في المنافسة الدولية الثانية من فئة النجمة الواحدة، بمواصفات الجولة الواحدة، ضمن بطولة الباهية الدولية لقفز الحواجز، أول من أمس، التي أقيمت برعاية بنك أبوظبي التجاري، وصمم مسارها بحواجز ارتفاعها 120 سم، وتنافس فيها 58 فارساً، نجح منهم 13 فارساً في إكمال الجولة دون خطأ. وتوّج الجهوري بعد تسجيله الزمن الأفضل، وبلغ 52.64 ثانية، فيما نال جائزة المركز الثاني الفارس السوري هشام غريب، بالفرس «غسينا اس آر»، بزمن قدره 52.81 ثانية، وحاز جائزة المركز الثالث فارسنا علي عبدالله الخادم، بالفرس «دوكسان بي»، بزمن بلغ 53.23 ثانية.

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