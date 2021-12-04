منتخب الناشئين يصل إلى الدمام للمشاركة في «غرب آسيا»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

وصلت بعثة المنتخب الوطني للناشئين مواليد 2006 صباح أمس، إلى مدينة الدمام السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا الثامنة للناشئين المقرر لها الفترة من 5 إلى 15 ديسمبر الجاري، إذ يلعب المنتخب في المجموعة الثانية التي تضم منتخبي سورية وفلسطين.

وضمت القائمة النهائية للمنتخب التي اختارها المدرب الإسباني ألبيرتو غونزاليز للمشاركة في هذه البطولة 23 لاعباً هم: محمد الدرمكي (اتحاد كلباء)، عمر خليل مطر، وليد مال الله، عبدالعزيز المرزوقي، سهيل البريكي (الجزيرة)، أحمد البدواوي (حتا)، محمد المنصوري، خليفة المهري (رأس الخيمة)، حمدان الحمادي، عبدالله البلوشي، سعيد عامر (الشارقة)، غيث عبدالله، خليفة محمد، سيف محمد، أحمد بن كته، علي جابر، علي برمان (شباب الأهلي)، علي شكري، يوسف آل علي (عجمان)، مايد عادل، سهيل خالد، أحمد غلوم (النصر)، حسين لنجاوي (الوصل).

ويستهل منتخبنا الوطني مشاركته في البطولة غداً بمواجهة منتخب سورية عند الساعة 6:00 مساء بتوقيت الإمارات على ملعب الخليج بمدينة سيهات، ثم يلتقي منتخب فلسطين في الجولة الثانية يوم 7 ديسمبر على ملعب النهضة بمدينة الدمام الساعة 4:00 مساءً.

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