«الأبيض» يطلب من موريتانيا بطاقة «ربع نهائي كأس العرب»

المصدر: منصور السندي ■ دبي

يخوض المنتخب الوطني لكرة القدم الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، على استاد «974»، بالعاصمة القطرية الدوحة مواجهة مهمة أمام نظيره منتخب موريتانيا ضمن الجولة الثانية في المجموعة الثانية بدور المجموعات في كأس العرب، التي تقام في قطر بمشاركة 16 منتخباً عربياً. ويسعى الأبيض لتحقيق فوزه الثاني على التوالي، بعد الانتصار على سورية في المباراة الأولى بهدفين مقابل هدف سجلهما كايو كانيدو وعلي صالح.

ويتطلع المنتخب بقوة للفوز لحسم بطاقة ربع النهائي، وتجنب أي مفاجآت قبل لقاء تونس في ختام الدور الأول الإثنين المقبل. ويدخل الأبيض المباراة بروح معنوية عالية، وينتظر أن يكون الجهاز الفني قد قام خلال تدريباته الأخيرة بمعالجة الأخطاء والثغرات الدفاعية التي صاحبت مباراة سورية، بجانب العمل أيضاً على تعزيز الجانب الهجومي.

وقال نجم المنتخب، علي صالح، في تصريح صحافي: الجميع يدرك أهمية اللقاء، ولن نستهين بأي منتخب مهما كانت نتائجه، وخسارة موريتانيا أمام تونس لن تخدعنا. وشدد على أن استمرار الجماهير في تشجيع الأبيض والوقوف خلفه، يعطيهم حافزاً إضافياً لمواصلة طريق الانتصارات.

ويأمل المنتخب في ظهور قوي ومشرف يكسب من خلاله ثقة جمهوره الذي ينتظر منه أن يذهب بعيداً في كأس العرب، والتي ستكون في الوقت ذاته بمثابة تحضير وإعداد جيد للاستحقاق الأهم، في تصفيات كأس العالم 2022.

ويتوقع أن يخوض الأبيض المباراة بالتشكيلة نفسها التي واجه بها سورية مع تغييرات بسيطة. وسيغيب عن صفوفه محمود خميس بعد تلقيه البطاقة الحمراء في المباراة السابقة، وينتظر أن يحل بديلاً له محمد برغش.

وستكون مباراة اليوم هي الأولى في تاريخ المواجهات بين منتخبي الإمارات وموريتانيا، إذ لم يسبق لهما أن تواجها من قبل في أي بطولة.

ويحتل المنتخب المركز الثاني برصيد ست نقاط خلف تونس التي تتصدر المجموعة بفارق الأهداف بعد فوزها على موريتانيا، بينما تحل سورية ثالثة وموريتانيا رابعة من دون رصيد. في المقابل، يأمل المنتخب الموريتاني في تعويض خسارته الكبيرة بخماسية من تونس، ويسعى لتحقيق ظهور مشرف، وكذلك تجنب الخروج المبكر من البطولة.

ويقود منتخب موريتانيا المدرب الفرنسي ديديه داروزا، وكان قد تأهل إلى كأس العرب بعد فوزه على المنتخب اليمني بهدفين نظيفين ضمن الدور التمهيدي.

• المباراة هي الأولى في تاريخ المنتخبين في كل المسابقات.

• «الأبيض» حقق الفوز في مباراته الأولى أمام سورية، ويسعى لضمان التأهل، قبل مواجهة تونس الصعبة في ختام الدور الأول.

الغيابات

الإمارات: محمود خميس.

موريتانيا: لا يوجد.

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