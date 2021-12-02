العطاس وعلي صالح: نحترم كل المنافسين ولن تخدعنا نتيجة موريتانيا أمام تونس

المصدر: الإمارات اليوم

شدد نجما المنتخب، محمد العطاس وعلي صالح على أن لاعبي المنتخب "يحترمون كل المنافسين، ولن تخدعهم نتيجة موريتانيا الذي خسر بخماسية أمام تونس ضمن منافسات كأس العرب. ويلتقي المنتخب الوطني نظيره الموريتانيا غدا في الجولة الثانية للدور الأول بالمجموعة الثانية، حيث يكفيه الفوز لحسم بطاقة ربع النهائي.

وقال العطاس في تصريح صحافي: كل المنتخبات المشاركة تملك الطموح ولديها الدافع للمنافسة على بطاقات التأهل للدور المقبل، مضيفاً أن الفوز على موريتانيا لن يتحقق بسهولة ويحتاج إلى بذل مزيد من الجهد.

وأضاف: "ندرك الهدف المطلوب تحقيقه من هذه المباراة، سنبذل قصارى جهدنا ونقاتل بقوة من أجل اسعاد الجماهير من خلال هذه البطولة، نعلم أن المباراة لن تكون سهلة، وأن المنافس سيقدم كل ما عنده لاثبات وجوده وتعويض خسارته السابقة، ويلزمنا التركيز التام خلال التسعين دقيقة وتقديم كل ما نملك للخروج بالنتيجة التي نحتاجها".

في المقابل، قال علي صالح: جميع اللاعبين يدركون أهمية المباراة، وضرورة تحقيق نتيجة إيجابية. وأبدى صالح سعادته الكبيرة بمساهمته في فوز المنتخب على سوريا بهدفين لهدف في المباراة الأولى بتسجيل الهدف الثاني، مؤكداً أن وصوله لشباك المنافس عزز ثقته بنفسه، وجعله أكثر حرصاً على الاستمرار في تقديم مستوى يرضي الجمهور، ويساعد الأبيض على تحقيق نتائج جيدة، متمنياً أن يوفق مع زملائه في اسعاد الجماهير.

وقال: "الجماهير ظلت تساندنا طوال الفترة السابقة، ولم تتوقف عن تشجيعنا في كل الظروف، وهو ما يجعلنا نحرص على تقديم كل ما نملك لتحقيق نتائج تليق بما يجده منتخبنا من اهتمام، وما نحصل عليه من مساندة ودعم من الجماهير الإماراتية".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news