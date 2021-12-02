تكريم نجوم منتخب الدراجات بعد حصاد 44 ميدالية في بطولة العرب

المصدر: محمد أبوإسماعيل ■ دبي

أقام اتحاد الدراجات حفل استقبال وتكريم لنجوم منتخب الدراجات، المتوج أخيراً بـ44 ميدالية، احتل بها المركز الثالث في البطولة العربية التي أقيمت في مصر. وحضر الحفل، الذي أقيم أول من أمس، الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، خالد المدفع، ورئيس اتحاد الدراجات، منصور بوعصيبة، والمدير التنفيذي للجنة الأولمبية الوطنية، محمد سعيد بن درويش، والأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، المستشار إسماعيل الحوسني .

وأكد بوعصيبة في كلمة خلال الحفل أن «ما تحقق ما هو إلا بداية، وسيبدأ الاتحاد من الآن الإعداد للبطولات المقبلة، ويعتبر ما تحقق إنجازاً بمعنى الكلمة». وأكد المدفع من جانبه، سعادته بما حققه أبطال الدراجات، مؤكداً أن الهيئة حريصة على دعم وتشجيع المواهب الرياضية.

وحرصت اللجنة الأولمبية على تكريم عدد من النجوم، حيث قام بن درويش، نيابة عن أمين عام اللجنة الأولمبية محمد بن سليم، بتكريم رئيس الاتحاد، منصور بوعصيبة، وياسر الدوخي الأمين العام رئيس البعثة، وخليفة بن عمير نائب رئيس مجلس الإدارة رئيس البعثة، ويوسف ميرزا قائد المنتخب، وأحمد معيوف فني الدراجات المواطن.

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