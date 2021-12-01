فرحة مضاعفة لكايو بفوز المنتخب وعيد ميلاد ابنته

المصدر: الإمارات اليوم

حصل لاعب المنتخب الوطني كايو كانيدو على جائزة أفضل لاعب في مباراة الأبيض والمنتخب السوري، وتوج بالجائزة بعد أدائه المميز في اللقاء، حيث افتتح التسجيل للمنتخب في الدقيقة 23، وكان وراء التمريرة التي سجل منها علي صالح الهدف الثاني في الدقيقة 30. وأبدى كايو سعادته الكبيرة بالحصول على الجائزة، مبيناً أن "الأهم عنده هو فوز المنتخب أكثر من أي جائزة فردية".

وقال كايو إنه فرحته بتألقه وفوز المنتخب تزامن مع احتفاله بعيد ميلاد ابنته، مؤكداً أن فرحته كانت مضاعفة، وأرسل كايو تحياته لصغيرته، مشيراً إلى أنها دائماً ما تحرص على متابعة مبارياته وتشجيعه لتقديم أفضل مستوى.

في جانب آخر، حرص لاعبو المنتخب على المشاركة في احتفالات الدولة بعيد الاتحاد الـ 50، وأرسل اللاعبون عبر مقاطع فيديو تهانيهم للقيادة الرشيدة وأصحاب السمو الشيوخ والشعب الإماراتي، بمناسبة اليوبيل الذهبي للدولة، تمنوا من خلالها مزيداً من التطور والازدهار للإمارات.

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