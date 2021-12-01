الهاجري بطلاً لجولة نوفمبر للغولف.. وسارة تقبض على لقب السيدات

المصدر: العين ■ الإمارات اليوم

تُوّج لاعب المنتخب الوطني، عادل الهاجري، برصيد 40 نقطة، بطلاً للجولة الافتتاحية «نوفمبر» في موسم 2021-2022 لبطولة الميدالية الوطنية الشهرية، التي ينظمها اتحاد الغولف، واستضافها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بمشاركة 78 لاعباً ولاعبة من أندية الدولة.

وتعد جولة «نوفمبر» الأولى في موسم «الميدالية الوطنية الشهرية» الخاصة باللاعبين الهواة، منذ نهاية 2019، جراء توقف النشاط الرياضي، إثر الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس «كوفيد-19».

وقال بيان صحافي: «سجلت المنافسات في فئة الأساتذة (فوق 50 عاماً)، تألق نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، عادل الزرعوني، وانتزاع المركز الأول بإجمالي 42 نقطة، وذهب لقب أفضل أداء للاعب نبيل شريف، بعد أن أنهى مضمار نادي العين، المكون من 18 حفرة، بـ76 ضربة، وفاز أكرم سكيك بلقب منافسات القسم «إيه» المحدد بين «صفر و14 هانديكاب» برصيد 36 نقطة، وحصد لقب منافسات القسم «بي» المحدد بين 14 و24 هانديكاب اللاعب علي سعيد برصيد 35 نقطة».

وفي منافسات التحدي، ذهبت جائزة أطول ضربة للاعبة المنتخب الوطني، حمدة السويدي، وجائزة الضربة الأقرب للحفرة لزميلها في المنتخب محمد سكيك

وحفلت الجولة الافتتاحية، بمشاركة قياسية أخرى، ممثلة بـ30 لاعباً من أكاديمية البرنامج الوطني لاتحاد الإمارات للغولف لاكتشاف المواهب الناشئة، الخاصة بمنافسات «الحفر ذات معدل ثلاث ضربات»، وتوج بلقبها عبدالله سالمين، وحلت أسماء المقبالي في المركز الثاني، وفاطمة كلبات في المركز الثالث.

وانتزعت سارة علي لقب فئة السيدات باحتلالها المركز الأول برصيد 36 نقطة، متفوقة بفارق نقطة عن نجمة المنتخب الوطني، الدكتورة رباب الحاج، التي حلت ثانية، والمركز الثالث للاعبة علياء العمادي برصيد 29 نقطة.

واحتاج لاعب المنتخب الوطني، سلطان العويس، إلى حسم جولة التمايز، لضمان فوزه في منافسات فئة الناشئين، وذلك بعد تعادله برصيد 39 نقطة مع زميله في المنتخب، محمد سكيك، الذي حل ثانياً، وحل علي الهاجري ثالثاً برصيد 29 نقطة.

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