العين يواجه الذيد ودياً في معسكر دبي.. ويزور «إكسبو دبي»

المصدر: معاذ كمبال ■ دبي

يخوض فريق العين، مساء اليوم، أولى مبارياته الودية ضمن معسكره المغلق في دبي، ضمن التحضيرات لاستئناف دوري أدنوك للمحترفين، وذلك بمواجهة فريق الذيد من أندية الدرجة الأولى. وتجري المباراة خلف أبواب مغلقة على ملعب الراحل ذياب عوانة، بمقر اتحاد الكرة، ويخوض العين المعسكر من دون لاعبيه الدوليين، حيث التحق خالد عيسى وبندر الأحبابي وكايو بالمنتخب المشارك في كأس العرب، بجانب التونسي ياسين مرياح، والمغربي سفيان رحيمي مع منتخبي بلديهما في البطولة نفسها.

ويخوض العين ودية أخرى أمام الاتحاد السعودي، الاثنين المقبل، على أحد ملاعب دبي، ويسعى المدرب الأوكراني، سيرجي ريبروف، إلى تجهيز كل العناصر خلال فترة التوقف الطويلة، حتى يواصل صدارة مسابقة الدوري. وتنتظر العين مباريات قوية مع استئناف الدوري، حيث يلتقي النصر وعجمان والشارقة قبل ختام مرحلة الذهاب.

على جانب آخر، قال مصدر عيناوي لـ«الإمارات اليوم» إن الفريق سيقوم بزيارة إلى معرض «إكسبو دبي»، ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين الطرفين، وسينظم العين فعالية في موقع الحدث العالمي تشمل حصة تدريبية وفرصة للقاء النجوم والتفاعل معهم. في جانب آخر، خضع لاعب الرديف، حمد الحساني، لعملية جراحية ناجحة في الرباط الصليبي بمستشفى توام ستبعده عن الفريق لنحو ستة أشهر.

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